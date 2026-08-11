L'ex presidente Barack Obama lancia un nuovo podcast, "A Great Book with Barack Obama", una serie prodotta dalla sua casa di produzione Higher Ground in collaborazione con Audible. Il progetto si propone di esplorare sei opere letterarie che hanno profondamente influenzato la sua formazione personale e intellettuale. Il debutto è previsto per il 24 settembre 2026 e ogni episodio, per un totale di sei, sarà dedicato a uno dei titoli selezionati, che Obama discuterà con ospiti ancora da annunciare.

La selezione include capolavori come "The Fire Next Time" di James Baldwin (1963), "Canzone di Salomone" di Toni Morrison (1977), "Tutti gli Uomini del Re" di Robert Penn Warren (premio Pulitzer 1947), "Gilead" di Marilynne Robinson (2004), "Cavalli Selvaggi" di Cormac McCarthy e "La talpa" di John le Carré (1974).

L'opera di Le Carré è l'unico titolo non statunitense, evidenziando una scelta che trascende i confini nazionali per affrontare temi universali. Obama ha sottolineato che questi volumi non sono semplici preferiti, ma piuttosto opere che lo hanno accompagnato nel corso della vita, contribuendo a definire il suo sistema di valori e la sua visione del mondo.

I libri che hanno formato la visione di Obama

Obama descrive questa selezione come una vera e propria autobiografia intellettuale indiretta, volta a esplorare interrogativi fondamentali: "Cosa resta dell’individuo davanti a forze più grandi come razza, famiglia, religione, politica, nazione o istituzioni?". Questi libri, secondo l'ex presidente, lo hanno aiutato a comprendere "chi sono e in che cosa credo".

Il filo conduttore dell'intera serie è l'identità, costantemente messa alla prova dal potere e dalla storia, una prospettiva che ha segnato profondamente la sua esperienza biografica e politica. "I grandi libri mi hanno sempre aiutato a capire chi sono e cosa credo", ha dichiarato Obama, aggiungendo che "ognuno di questi sei libri ha qualcosa da insegnarci sull’esperienza umana".

Questa iniziativa si distingue dalle consuete liste di letture estive che l'ex presidente condivide annualmente. Si tratta invece di una scelta mirata di classici moderni ai quali attribuisce un valore formativo profondo. Ogni puntata vedrà la partecipazione di un ospite che, insieme a Obama, analizzerà il significato e l'impatto delle opere sulla società e sull'individuo.

La presenza di "La talpa" di Le Carré, unico titolo europeo, affronta il tema della moralità compromessa in nome dello Stato e di una causa ritenuta giusta, mentre i romanzi americani esplorano questioni come l'identità, la razza, la famiglia e la fede.

Autori, relazioni e l'impatto culturale del podcast

Tutti i libri selezionati per il podcast sono stati pubblicati nel ventesimo secolo, con l'unica eccezione di "Gilead" (2004) di Marilynne Robinson. Con l'autrice, Barack Obama ha sviluppato nel tempo un significativo rapporto personale e intellettuale. L'ex presidente l'aveva invitata a cena alla Casa Bianca e nel 2012 le aveva conferito la National Humanities Medal, riconoscendo il peso della sua voce nel dibattito pubblico americano.

Il podcast si propone anche come un percorso esemplare per il pubblico di Audible. "Per questo podcast ho invitato alcuni amici per esplorare le ragioni per cui questi libri continuano a risuonare, come possano plasmare la comprensione di noi stessi e degli altri, e perché la letteratura conta oggi più che mai", ha affermato Obama. A differenza delle sue note letture estive, che nel 2026 hanno incluso volumi come "Kin" di Tayari Jones, "Vigil" di George Saunders e "Cool Machine" di Colson Whitehead, questa selezione rappresenta un itinerario narrativo specificamente dedicato ai lettori e agli ascoltatori interessati all'approfondimento culturale e sociale offerto dai grandi autori, sia statunitensi che internazionali.