Il Dig Festival, l'appuntamento più rilevante per il giornalismo investigativo in Europa, tornerà a Modena dal 23 al 27 settembre. La dodicesima edizione, quella del 2026, si preannuncia ricca con oltre cento eventi, che spazieranno da proiezioni in anteprima a talk, conferenze, lezioni, concerti e mostre d'arte. Un momento clou sarà l'assegnazione dei prestigiosi Dig Awards e del Dig Pitch, quest'ultimo specificamente dedicato a sostenere documentari di inchiesta in fase di sviluppo o produzione.

La giuria internazionale dei Dig Awards sarà guidata dal regista croato Igor Bezinović e comprenderà un panel di autori e produttori esperti nel campo del giornalismo di inchiesta e del documentario.

L'edizione 2026 sarà intitolata 'Bella Ciao', un omaggio al celebre canto partigiano che fungerà da tema centrale per l'intera rassegna. Il festival si propone di analizzare la compressione del dibattito democratico e il complesso legame tra giornalismo, potere e le influenze delle grandi piattaforme tecnologiche. Tra i temi cardine affrontati vi saranno i nuovi fascismi, i diritti politici, sociali e civili, la crisi climatica, la criminalità organizzata, la povertà e i conflitti globali.

Il programma e gli ospiti del Dig Festival 2026

Il cuore del programma cinematografico del Dig Festival 2026 sarà rappresentato dai venticinque documentari finalisti dei Dig Awards. Queste opere sono state selezionate tra oltre trecento proposte giunte attraverso una open call che ha coinvolto redazioni, broadcaster e produttori indipendenti da ogni parte del mondo.

L'evento includerà anche trenta talk pubblici, alcuni dei quali realizzati grazie alla collaborazione con importanti realtà del giornalismo internazionale, come la BBC e Journalismfund.

Tra i nomi di spicco che interverranno al festival si annoverano Anna Foa, Paola Caridi e Francesca Albanese, Relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati. Saranno presenti anche Daniel Adamson, produttore esecutivo e cofondatore di BBC Africa Eye, Joanna Kao dell'AI Accountability Network del Pulitzer Center, Marco Travaglio, direttore de il Fatto quotidiano, e Andrea Fabozzi, direttore de il Manifesto. Queste presenze arricchiranno il dibattito su temi cruciali del giornalismo contemporaneo.

Dig Awards e Dig Pitch: sostegno all'inchiesta

I Dig Awards si confermano come uno degli appuntamenti più significativi del festival, riconoscendo e premiando i migliori documentari di inchiesta a livello globale. Parallelamente, il Dig Pitch svolge un ruolo fondamentale nel supportare lo sviluppo di nuovi progetti documentaristici. Attraverso questa iniziativa, vengono offerte visibilità e concrete opportunità di finanziamento a opere ancora in fase di ideazione o produzione, incentivando così la nascita di nuove inchieste.

L'edizione 2026 del Dig Festival si preannuncia dunque come un evento di riferimento imprescindibile per il giornalismo investigativo. La manifestazione coinvolgerà attivamente professionisti del settore, autori e un vasto pubblico, promuovendo un confronto aperto e costruttivo su temi di stringente attualità e di rilevanza globale.