L'ultimo saluto a Francesco Guccini si è tenuto nella mattinata dell'8 agosto 2026 a Pavana, in provincia di Pistoia. Un funerale intimo e raccolto, proprio come desiderato dal celebre cantautore, scomparso il 6 agosto all'età di 86 anni. La cerimonia si è svolta tra le suggestive montagne e i boschi dell'Appennino, luoghi che hanno profondamente segnato l'infanzia di Guccini e che sono divenuti fonte d'ispirazione costante per le sue indimenticabili canzoni.

Alle esequie hanno partecipato esclusivamente familiari e amici stretti, nel pieno rispetto delle volontà espresse dall'artista.

Il rito è stato officiato dall'Arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza Episcopale Italiana, il cardinale Matteo Zuppi, che ha voluto ricordare Guccini definendolo un “gigante che condivide e non calcola, che dona e non possiede”. Sul feretro sono stati deposti elementi che richiamavano il suo profondo legame con la natura e la cultura: un cuscino composto da arbusti, fiori e bacche raccolti nei boschi circostanti, il libro “Maigret a Parigi” e una cornice con fotografie, simboli di una vita ricca di passioni.

Il ricordo della famiglia e il rispetto della privacy

Durante la commovente cerimonia, la figlia Teresa Guccini ha preso la parola, offrendo un toccante ricordo del rapporto con il padre, dei piccoli gesti quotidiani e della sua visione panteistica della spiritualità.

Ha concluso il suo intervento con un sentito e commosso “Buon viaggio babbo”. La famiglia, nel comunicare la dolorosa scomparsa del cantautore, aveva già sottolineato la ferma volontà di vivere questo momento di dolore nella più stretta intimità, esprimendo gratitudine a quanti si sono uniti al lutto con affetto, discrezione e rispetto. In linea con le precise volontà di Francesco Guccini, le esequie si sono svolte in forma strettamente privata.

Il legame indissolubile con Pavana

Pavana, un piccolo e suggestivo centro dell'Appennino toscano, ha rappresentato per Guccini non solo il luogo della sua infanzia, ma anche una inesauribile fonte di ispirazione per molte delle sue opere più significative.

La scelta di celebrare qui l'ultimo addio riflette il profondo e indissolubile legame tra il cantautore e il suo territorio d'origine, un legame testimoniato anche dagli elementi naturali deposti sul feretro. Per consentire a tutti coloro che lo hanno amato di ricordarlo e rendergli omaggio, la famiglia ha annunciato l'organizzazione di una cerimonia commemorativa pubblica che si terrà nel mese di settembre.