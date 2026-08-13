Il Rossini Opera Festival (ROF) di Pesaro ha celebrato un evento di notevole importanza culturale e artistica: il ritorno in scena de "L'Occasione fa il ladro", opera composta dal celebre maestro Gioachino Rossini. Questa riproposizione, particolarmente attesa, segna un momento significativo poiché l'opera non veniva rappresentata al festival da ben quarant'anni. L'evento si è svolto con successo nella giornata del 13 agosto 2026, riportando all'attenzione del pubblico una delle creazioni meno frequentemente eseguite del repertorio del compositore pesarese.

La produzione di questa rara opera rossiniana ha visto la ripresa della storica regia di Jean-Pierre Ponnelle, curata con maestria da Sonja Frisell. A dirigere l'orchestra, garantendo una performance di alto livello, è stato il talentuoso Alessandro Bonato. Il cast, attentamente selezionato per interpretare i complessi ruoli dell'opera, ha incluso artisti di calibro come Damiana Mizzi, Dave Monaco, Matteo Mancini, Martiniana Antonie, Giuseppe Toia e Manuel Amati. Lo spettacolo ha trovato la sua cornice ideale presso il prestigioso Teatro Rossini di Pesaro, uno dei luoghi più emblematici e storici del festival, che ha accolto con entusiasmo il pubblico presente.

La Produzione: Regia Storica e Cast d'Eccellenza

La messa in scena de "L'Occasione fa il ladro" ha beneficiato della riproposizione della regia originale di Jean-Pierre Ponnelle, un maestro della scena lirica, la cui visione è stata fedelmente ricreata da Sonja Frisell. Questa scelta ha permesso di offrire al pubblico una lettura fedele e rispettosa dell'opera, che Gioachino Rossini compose nel lontano 1812 su libretto di Luigi Prividali. L'esecuzione musicale è stata affidata all'Orchestra Sinfonica G. Rossini, che sotto la bacchetta esperta del direttore Alessandro Bonato, ha saputo esaltare le sfumature della partitura rossiniana. La performance orchestrale, unita alle voci del cast, ha ricevuto un'ottima accoglienza da parte degli spettatori.

Il cast vocale, elemento cruciale per il successo di un'opera lirica, si è distinto per le interpretazioni dei solisti. Tra questi, Damiana Mizzi, Dave Monaco, Matteo Mancini, Martiniana Antonie, Giuseppe Toia e Manuel Amati hanno saputo dare vita ai personaggi con grande espressività e tecnica, contribuendo a rendere memorabile il ritorno di quest'opera. La sinergia tra la direzione musicale, la regia e le voci ha creato un'esperienza teatrale completa e coinvolgente, degna della tradizione del Rossini Opera Festival.

Il Rossini Opera Festival e il Suo Ruolo Culturale

Il Rossini Opera Festival, universalmente conosciuto come ROF, rappresenta una delle manifestazioni internazionali più prestigiose dedicate all'opera di Gioachino Rossini.

Ogni anno, la città di Pesaro, luogo di nascita del compositore, si trasforma in un epicentro culturale, attirando appassionati e studiosi da tutto il mondo. Il festival si impegna nella riscoperta, nella valorizzazione e nella diffusione del repertorio rossiniano, spesso portando in scena opere meno conosciute o raramente eseguite, come nel caso de "L'Occasione fa il ladro".

Il Teatro Rossini, inaugurato nel lontano 1818, si erge come uno dei principali e più significativi spazi scenici del festival. Con la sua storia e la sua architettura, ospita regolarmente produzioni di opere rossiniane, fungendo da custode e promotore del patrimonio musicale italiano. La sua importanza non si limita alla mera ospitalità degli spettacoli, ma si estende al ruolo attivo nella conservazione e nella celebrazione dell'eredità artistica di uno dei più grandi compositori italiani, contribuendo in modo sostanziale alla cultura lirica internazionale.