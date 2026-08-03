Dal 4 all’8 agosto, la Biblioteca San Giorgio di Pistoia ospita "Bibliotecario per un giorno", dedicata a bambini dai 9 ai 12 anni. L'obiettivo è far scoprire il mondo delle biblioteche e la professione di bibliotecario, promuovendo lettura e cultura. L'attività, ogni mattina dalle 10 alle 12, è gratuita con prenotazione obbligatoria e rientra nel calendario di Pistoia Capitale Italiana del Libro 2026. Mira ad avvicinare le nuove generazioni al patrimonio librario e al valore delle biblioteche come luoghi di scoperta, crescita e condivisione.

Guidati da un bibliotecario esperto, i partecipanti vivranno un'esperienza coinvolgente e formativa dietro le quinte della Biblioteca San Giorgio.

Scopriranno l'organizzazione dei libri, le attività e le competenze del bibliotecario. Questo percorso pratico e interattivo permetterà ai bambini di sperimentare il "mestiere più bello del mondo", sviluppando curiosità, responsabilità e maggiore consapevolezza del valore di lettura e conoscenza. L'iniziativa promuove le biblioteche come presidi culturali aperti e spazi privilegiati per la formazione dei cittadini di domani, confermando l'impegno di Pistoia Capitale del Libro 2026 verso tutte le fasce d'età.

La Biblioteca San Giorgio e la Capitale Italiana del Libro 2026

La Biblioteca San Giorgio, inaugurata nel 2007 nella zona Stadio, è un vitale polo culturale di Pistoia. Con oltre 150.000 volumi, accoglie lettori di ogni età.

"Bibliotecario per un giorno" si inserisce nelle iniziative di Pistoia Capitale Italiana del Libro 2026, titolo che promuove la lettura e coinvolge istituzioni, associazioni e la comunità. La biblioteca, laboratorio culturale e luogo di crescita sociale, organizza attività annuali per famiglie e scuole.

Un obiettivo chiave di Pistoia Capitale Italiana del Libro 2026 è raggiungere tutte le fasce d'età, con attenzione a bambini e ragazzi. Le attività stimolano partecipazione e curiosità, avvicinando i giovani alla lettura tramite esperienze dirette. L'offerta estiva della biblioteca, con laboratori, letture animate e incontri con autori, mira a rendere lo spazio più integrato nella vita cittadina.

Storia e caratteristiche della Biblioteca San Giorgio

La Biblioteca San Giorgio è un esempio di rinnovamento culturale in Toscana. Inaugurata il 21 aprile 2007, si estende su 6.000 metri quadrati, progettata per l'accessibilità. Il patrimonio supera i 150.000 documenti (libri, periodici, multimediali, digitali), con enfasi sulla letteratura per l'infanzia e ragazzi, cui sono dedicati ampi spazi e programmi come "Bibliotecario per un giorno".

Negli anni, la struttura ha promosso progetti di inclusione sociale, integrazione e dialogo. Grazie alla posizione e ai servizi, la Biblioteca San Giorgio è un punto di riferimento provinciale per la promozione della lettura e della cittadinanza attiva. Le attività per bambini e ragazzi del programma estivo di Pistoia Capitale Italiana del Libro 2026 sono fondamentali per coinvolgere le nuove generazioni nel dialogo con libri e cultura.