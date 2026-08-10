Pistoia, Capitale Italiana del Libro 2026, ospita "Parola di libro", un percorso formativo gratuito sulle professioni dell'editoria. L'iniziativa si terrà alla Biblioteca San Giorgio, con lezioni e laboratori nei fine settimana, dal 25 settembre al 17 ottobre.

Il programma, frutto della collaborazione con Marcos y Marcos e curato da Marco Zapparoli, Roberta Solari e Pier Franco Brandimarte, offre una panoramica completa sulla filiera editoriale. Dalla ideazione alla promozione, alterna lezioni teoriche a laboratori interattivi. Temi chiave: scrittura creativa, editing, grafica, traduzione, comunicazione digitale, promozione e gestione economico-contrattuale.

L'assessora alla Cultura, Marica Setaro, ha dichiarato: "Renderlo completamente gratuito è una scelta precisa per sostenere il settore e favorire l'accesso a nuove opportunità". Marco Zapparoli, fondatore di Marcos y Marcos, ha aggiunto: "'Parola di libro' offre un percorso per un avvicinamento consapevole al nostro mondo", evidenziando il valore dell'iniziativa.

Dettagli del Corso e Iscrizioni

Il corso, in quattro moduli nei fine settimana tra settembre e ottobre, include:

25-26 settembre : "Il giro del mondo-libro in sette tappe: un anno di lavoro in casa editrice" (M. Zapparoli).

: "Il giro del mondo-libro in sette tappe: un anno di lavoro in casa editrice" (M. Zapparoli). 2-3 ottobre : Laboratorio di scrittura creativa (P.F. Brandimarte).

: Laboratorio di scrittura creativa (P.F. Brandimarte). 9-10 ottobre : "Le strade del libro: comunicazione e promozione" (R. Solari).

: "Le strade del libro: comunicazione e promozione" (R. Solari). 16-17 ottobre: "Tre dialoghi con figure significative del mondo del libro" (S. Giuliani, A. Cavallini, M. Pioppi).

Una "coda" del percorso è prevista a novembre, con un ulteriore corso di scrittura creativa.

Le iscrizioni sono aperte fino ad esaurimento posti, inviando una lettera all'e-mail corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it.

Pistoia 2026: Capitale Italiana del Libro

La proclamazione di Pistoia come Capitale Italiana del Libro 2026, su iniziativa del Ministero della Cultura, valorizza la lettura come bene comune. Il progetto promuove le biblioteche come luoghi di inclusione e la cultura come linguaggio quotidiano. Il programma Pistoia 2026 include eventi, laboratori e attività per rafforzare il ruolo della lettura e della cultura nella comunità.