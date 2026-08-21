Il 23 agosto 2026, alle 19:30, in piazza Caduti sul Lavoro a Polla (Salerno), sarà presentato “Par Brutt – una storia fuori campo”. Questo film d’archivio rievoca i matrimoni anni Ottanta locali. L’iniziativa si inserisce nel progetto Memoria Attiva, promosso dalla Fondazione Con il Sud, con capofila l’Associazione Voltapagina e la partecipazione di Pro Loco di Polla, Comune e Cooperativa sociale Iris, evidenziando una forte sinergia territoriale.

Il film nasce dal recupero e digitalizzazione di video di matrimoni girati a Polla negli anni Ottanta, originariamente in formato Video 8.

Queste immagini storiche sono state arricchite da una colonna sonora originale, composta da ventidue musicisti del territorio. La musica è stata creata in un laboratorio di sonorizzazione, curato da Giosi Cincotti e Sergio Sorrentino.

Memoria Attiva: recupero e valorizzazione

Il progetto Memoria Attiva, sostenuto dalla Fondazione Con il Sud, mira a recuperare e valorizzare materiali audiovisivi e testimonianze storiche locali. Coinvolge la comunità locale e le associazioni, rendendo la storia un elemento vivo. L’evento di Polla, focalizzato sui matrimoni anni ’80, mostra come la memoria collettiva possa essere preservata e reinterpretata tramite digitalizzazione e creatività musicale.

Dopo la proiezione di “Par Brutt – una storia fuori campo”, sarà mostrato un breve documentario.

Questo illustrerà il lavoro svolto tra luglio e agosto: recupero immagini, incontri e composizione della colonna sonora. Il coinvolgimento di ventidue musicisti locali ha creato un ponte tra passato e presente, offrendo una nuova lettura delle immagini storiche dei matrimoni pollesi e valorizzando un patrimonio importante per la comunità di Polla.

Collaborazione per la memoria collettiva

L’iniziativa è frutto della collaborazione tra Associazione Voltapagina, Pro Loco di Polla, Comune e Cooperativa sociale Iris, supportate dalla Fondazione Con il Sud. Quest’ultima, tramite il progetto Memoria Attiva, rafforza la coesione sociale e promuove la cultura della memoria nel Mezzogiorno. Il recupero dei video di matrimoni anni Ottanta costituisce un patrimonio importante per la comunità di Polla, offrendo uno spaccato della vita sociale e delle tradizioni locali.

La presentazione del film e del documentario si inserisce in un percorso di valorizzazione della storia collettiva, favorendo la partecipazione di abitanti e nuove generazioni, e mantenendo viva l’identità culturale del luogo.