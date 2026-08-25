Giovedì 27 agosto 2026, la Rocca Brancaleone Cinema di Ravenna si prepara ad accogliere una serata speciale dedicata all'accessibilità culturale. Sarà proiettato il film 'Gioia Mia', un evento reso possibile dalla collaborazione tra Cinemaincentro e l'Istituto dei Ciechi Francesco Cavazza di Bologna. Questa iniziativa mira a offrire un'esperienza cinematografica inclusiva, grazie all'impiego di MovieReading, un'applicazione gratuita per smartphone e tablet che sincronizza in tempo reale sottotitoli e audiodescrizioni con le immagini sullo schermo, rendendo il film fruibile a tutti.

La proiezione, con inizio alle ore 21, vedrà la partecipazione di figure chiave nel campo dell'accessibilità. Luca Ciani, referente del Servizio di consulenza educativa dell'Istituto Cavazza, e Caterina Ceccoli, corsista dell'Istituto, porteranno il loro contributo, sottolineando il valore dell'accessibilità culturale e l'importanza di trasformare il cinema in un'esperienza realmente aperta e condivisa. Cinemaincentro, nell'ambito della sua programmazione estiva alla Rocca Brancaleone Cinema, ha già dimostrato un impegno costante, proponendo diversi titoli accessibili sia per persone con disabilità visive che per utenti audiolesi.

"Gioia Mia": un film per tutti

Il lungometraggio 'Gioia Mia', opera d'esordio alla regia di Margherita Spampinato e vincitore di due prestigiosi Premi David di Donatello, sarà il fulcro della serata.

La proiezione si inserisce nella rassegna Cinema Revolution Estate 2026. L'arena estiva aprirà i battenti alle 20:30, mentre l'inizio della proiezione è fissato per le 21:15. Il costo del biglietto è di 3,50 euro, con possibilità di acquisto online.

Il film, interpretato da Marco Fiore, Aurora Quattrocchi, Martina Ziami e Camille Dugay Comencini, narra la storia di Nico, un bambino abituato alla tecnologia e alla vita moderna, che si trova a trascorrere un'estate in Sicilia con la zia Gela. In un contesto privo di connessione internet e aria condizionata, Nico scopre tradizioni antiche, giochi semplici e racconti di un'altra epoca, riscoprendo così i legami familiari e il valore dell'incontro tra generazioni.

L'impegno per un cinema inclusivo

L'integrazione dell'accessibilità nella progettazione di eventi culturali è un principio fondamentale, come evidenziato dalla collaborazione con l'Istituto dei Ciechi Francesco Cavazza. L'utilizzo di MovieReading garantisce che sottotitoli e audiodescrizione siano disponibili, assicurando un'esperienza pienamente accessibile a persone con disabilità visive e uditive. L'accessibilità può e deve diventare parte integrante della qualità dell'esperienza proposta al pubblico.

L'impegno della Rocca Brancaleone Cinema verso l'inclusività è continuo. Grazie a tecnologie innovative come MovieReading, viene offerta un'esperienza aperta a un pubblico più ampio. L'evento con l'Istituto Cavazza rappresenta una tappa cruciale per generare consapevolezza e trasformare l'arena in uno spazio sociale libero da barriere, dove il grande schermo appartiene all'intera comunità.

L'Istituto dei Ciechi Francesco Cavazza: una storia di inclusione

Fondato nel lontano 1881 a Bologna, l'Istituto dei Ciechi Francesco Cavazza vanta una lunga e consolidata tradizione nel campo della formazione, educazione, riabilitazione e promozione dell'autonomia delle persone cieche e ipovedenti. L'ente si dedica attivamente alla collaborazione con diverse realtà culturali e sociali, con l'obiettivo primario di favorire l'inclusione e l'accessibilità. Attraverso la promozione di iniziative mirate, l'Istituto si impegna a rendere la cultura e l'intrattenimento fruibili a un pubblico sempre più vasto, abbattendo ogni tipo di barriera.