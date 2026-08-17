Dal 21 al 31 agosto, Palazzo Rasponi 2 a Ravenna ospita la mostra intitolata "La pietra di Aurisina sulle rotte adriatiche", un evento che mette in dialogo due importanti siti riconosciuti dall’Unesco: la città romagnola e Aquileia. L'esposizione, attraverso fotografie, documenti storici e riproduzioni realizzate anche con l'intelligenza artificiale, racconta il viaggio millenario della Pietra di Aurisina, estratta dalle cave del Carso triestino e impiegata in numerosi monumenti simbolo di Ravenna.

L’iniziativa si inserisce nel quadro delle celebrazioni per i 1500 anni dalla morte di Teodorico, re degli Ostrogoti.

Un focus particolare è dedicato al Mausoleo di Teodorico, dove la Pietra di Aurisina, insieme alla pietra d’Istria, trovò impiego dopo essere stata trasportata via mare e via terra. La mostra include anche una sezione con gli scatti di un workshop fotografico curato dalla fotografa Emanuela Dossi. L'inaugurazione è fissata per il 21 agosto, e a settembre seguirà una giornata di studi sulla lavorazione della pietra, organizzata con i Musei nazionali di Ravenna.

Il progetto "Duino Book" e il legame adriatico

La tappa ravennate fa parte del progetto nazionale "Duino Book - Tempus Edax Rerum", promosso dal Gruppo Ermada Flavio Vidonis con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia. Dopo le precedenti esposizioni a Trieste e alla Fiera di Lubiana, e l'avvio allo Spazio Cultura di Borgo San Mauro a Duino Aurisina, il percorso espositivo giunge a Ravenna per evidenziare la relazione storica tra il materiale lapideo del Carso triestino e i grandi centri monumentali dell’Adriatico.

Il Gruppo Ermada Flavio Vidonis, attivo nella valorizzazione storico-culturale dell’area altoadriatica, sottolinea come la mostra promuova il dialogo tra territori e comunità attraverso il patrimonio condiviso della Pietra di Aurisina e le sue applicazioni nell’architettura, nell’arte e nella memoria collettiva.

Il progetto "Duino Book – Tempus Edax Rerum", giunto alla sua tredicesima edizione, si articola in mostre, convegni, workshop, podcast ed escursioni, ed è dedicato al valore della memoria, alle stratificazioni storiche e al dialogo tra epoche e culture. Esso mette in relazione luoghi simbolici come la Grotta del Mitreo, la Cava Romana di Aurisina, Aquileia e il Mausoleo di Teodorico.

Massimo Romita, presidente del Gruppo Ermada Flavio Vidonis, ha sottolineato l'obiettivo di "raccontare Aquileia e Ravenna attraverso immagini capaci di unire bellezza, archeologia e memoria, mettendo in evidenza il ruolo della Pietra di Aurisina quale elemento di connessione tra luoghi, epoche e comunità". L'impegno degli organizzatori è di rendere il patrimonio culturale accessibile a un pubblico ampio e diversificato, favorendo la conoscenza storica delle aree coinvolte tramite il confronto tra beni materiali e memorie immateriali, e rafforzando la relazione culturale tra Friuli Venezia Giulia, l’Alto Adriatico e la città di Ravenna.