Spoleto ospita, dal 7 agosto al 28 settembre 2026, la mostra intitolata «L’abbraccio», un’esposizione che raccoglie oltre quaranta opere realizzate dai detenuti della casa di reclusione locale. Allestita nella suggestiva sala delle Rovine di palazzo Mauri, l’iniziativa è stata inaugurata il 6 agosto alle ore 18.00 e si inserisce nel ricco programma dell’80ª Stagione lirica sperimentale del Teatro Lirico Sperimentale «A. Belli» di Spoleto.

Le opere esposte sono il frutto di un progetto collaborativo tra lo Sperimentale e la casa di reclusione, sviluppato tra gennaio e febbraio 2026.

I lavori sono stati realizzati dagli studenti detenuti del percorso di secondo livello artistico di scenografia teatrale e cinematografica dell’Istituto Sansi-Leonardi-Volta, sotto la guida dei docenti Giorgio Flamini, Maria Paola Buono, Monia Berti e Roberta Visconti. Si tratta di creazioni polimateriche, realizzate con tecniche diverse – dal collage alla modellazione, dal patchwork alla sperimentazione grafica – che rappresentano un intenso lavoro collettivo trasformato in un’esperienza di riflessione, apprendimento e crescita personale.

Il significato simbolico e l’allestimento

Il titolo «L’abbraccio», scelto anche come immagine ufficiale dell’intera stagione, assume un profondo valore simbolico.

Va oltre la semplice dimensione visiva, diventando un gesto che accoglie e valorizza l’umanità di ogni individuo. L’allestimento, curato da Giorgio Flamini, è particolarmente suggestivo: lungo il lato delle finestre della sala affrescata sono collocate grandi sagome a grandezza naturale. Queste figure rappresentano avatar silenziosi dei detenuti autori delle opere, evocando il passeggio, il tempo detentivo, l’attesa e l’assenza. In questo modo, la presenza fisica degli autori si trasforma in una testimonianza poetica, permettendo a chi osserva i lavori di incontrare simbolicamente coloro che, pur non potendo essere presenti, continuano ad abitare lo spazio attraverso la propria creatività.

La 80ª Stagione lirica sperimentale

La mostra «L’abbraccio» è parte integrante del programma dell’80ª Stagione lirica sperimentale di Spoleto, che si svolge dal 6 agosto al 28 settembre 2026. Il cartellone prevede quattro nuovi allestimenti e una serata liederistica, con un repertorio che spazia dal Seicento inglese di Henry Purcell al belcanto di Gaetano Donizetti, includendo anche prime assolute commissionate a giovani autori. L’immagine «L’abbraccio», ideata e realizzata dai detenuti-studenti dell’IIS Sansi-Leonardi-Volta, è stata scelta come simbolo della stagione, veicolando l’idea di teatro come strumento di restituzione e formazione. La stagione vede protagonisti i cantanti vincitori e idonei dei Concorsi 2025 e 2026, affiancati da artisti selezionati e dal Coro del Teatro Lirico Sperimentale diretto da Mauro Presazzi, con la partecipazione dell’Orchestra Filarmonica Umbra V. Calamani.