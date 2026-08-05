A Villa Celimontana, nel cuore di Roma, recenti scavi archeologici hanno portato alla luce reperti di grande importanza, databili al II secolo dopo Cristo. Queste significative scoperte sono emerse nell'ambito di un progetto finanziato con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Le indagini, inizialmente avviate per alleggerire e consolidare il muraglione che sostiene la storica villa, hanno rivelato inaspettatamente strutture romane di notevole interesse storico e culturale.

Le scoperte archeologiche a Villa Celimontana

Tra i reperti rinvenuti, spiccano decorazioni vegetali con probabili rami di vite e grappoli, un kantharos e rappresentazioni di animali marini.

Questi motivi decorativi sono stati identificati su mosaici pavimentali e affreschi che adornano otto ambienti, di cui cinque completamente scavati. Simona Morretta, responsabile scientifica dello scavo, ha indicato che i reperti potrebbero appartenere "alla Caserma dei vigili del fuoco della seconda legio o alla Domus del tribunus che comandava la caserma". L'edificio, datato al II secolo d.C. e rimaneggiato nel III secolo, sembra essere stato legato a una committenza importante, potendo essere una domus o, più probabilmente, una caserma collegata alla quinta corte dei vigili del fuoco di Roma.

Valorizzazione e tutela del patrimonio romano

L'intervento a Villa Celimontana è stato riconosciuto come un esempio virtuoso dell'uso delle risorse culturali.

Valentina Gemignani, capo di Gabinetto del ministero della Cultura, ha letto un messaggio del ministro Alessandro Giuli, che ha evidenziato come l'iniziativa "dimostra in modo esemplare la capacità del ministero di utilizzare le risorse del PNRR". Un cantiere nato per consolidare un muro di sostruzione romano si è trasformato, grazie alla scoperta di un importante edificio del II secolo d.C., in un cantiere di ricerca archeologica. Questo processo, come sottolineato, è la dimostrazione di come "tutela, ricerca e valorizzazione possano procedere insieme". La soprintendente speciale di Roma, Daniela Porro, ha enfatizzato che il ritrovamento rappresenta "un'occasione straordinaria per conoscere la storia millenaria della nostra città", specificando che si tratta di uno dei 152 interventi PNRR previsti nell'ambito della Missione Caput Mundi.

Villa Celimontana e la Missione Caput Mundi

La Villa Celimontana, situata sul colle Celio, è nota per i suoi giardini e per le importanti testimonianze archeologiche. L'area rientra nella Missione Caput Mundi, un programma finanziato dal PNRR che prevede numerosi interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio storico-artistico di Roma. L'obiettivo è rafforzare l'attrattività culturale della città attraverso il recupero di siti di particolare valore storico e archeologico.