Il 3 settembre aprirà al pubblico Abruzzimaginarium, un innovativo parco immersivo ospitato nel Parco del Cinema Teatro dell’Aquila. Ideato da Manuele Morgese, il progetto rientra tra le iniziative di L’Aquila Capitale italiana della Cultura 2026 e mira a offrire ai visitatori un viaggio coinvolgente nella cultura e nella storia regionale. Il percorso si articola in cinque cupole geodetiche interconnesse, ognuna dedicata a un aspetto distintivo del patrimonio abruzzese.

Le cupole ospitano scenografie teatrali, proiettori d’epoca e installazioni audiovisive, che ricostruiscono la tradizione teatrale regionale e narrano la storia del cinema girato in Abruzzo.

Di particolare rilievo è la Cupola delle Scienze, con un planetario sviluppato sotto la supervisione scientifica dei Laboratori nazionali del Gran Sasso dell’Infn. Un’altra attrazione è la Piccola casa delle Farfalle, dedicata alla biodiversità e realizzata con il supporto del Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. Tra i partner dell’iniziativa figura anche Abruzzo Film Commission.

Un viaggio tra storie e paesaggi

I visitatori potranno partecipare a percorsi guidati della durata di circa un’ora, pensati per rendere l’esplorazione del patrimonio abruzzese accessibile e coinvolgente. Manuele Morgese, direttore artistico del Cinema Teatro Zeta, ha sottolineato l'obiettivo: “Vogliamo raccontare l’Abruzzo facendo entrare il pubblico dentro le sue storie, i suoi paesaggi e la sua cultura”.

L’inaugurazione sarà accompagnata da cinque giornate di eventi speciali. Il 3 e 4 settembre andrà in scena ‘Spettacolo Spettacolare’, un omaggio al mondo Disney con la partecipazione di circa settanta artisti. Seguiranno spettacoli musicali, performance della compagnia Disequilibre e laboratori per i più piccoli. La chiusura, il 7 settembre, culminerà con musica dal vivo e dj set.

Per tutta la durata della manifestazione, sarà inoltre possibile ammirare una riproduzione in mattoncini Lego della Basilica di Collemaggio, opera di Maurizio Lampis. Questa installazione aggiunge un ulteriore elemento di richiamo, celebrando un monumento simbolo della città e del territorio.

Innovazione e valorizzazione territoriale

Abruzzimaginarium si distingue nel panorama culturale regionale per la sua capacità di interconnettere divulgazione scientifica, tutela ambientale e narrazione multimediale delle arti. Le sinergie con istituzioni come i Laboratori nazionali del Gran Sasso e il Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga evidenziano l’attenzione per la valorizzazione del patrimonio naturale e storico. Il percorso espositivo abbraccia gli elementi distintivi del territorio abruzzese, coinvolgendo i visitatori in esperienze educative dedicate sia agli adulti sia ai bambini.

L’allestimento multimediale riflette l’impegno di L’Aquila e dei promotori nel celebrare le tradizioni locali, inaugurando il calendario degli appuntamenti di L’Aquila Capitale italiana della Cultura 2026.

Le cupole immersive e interconnesse rappresentano un modello innovativo per la fruizione culturale, promuovendo accessibilità e partecipazione in un contesto esperienziale unico. L’iniziativa risponde agli obiettivi di promozione territoriale e crescita della partecipazione culturale, consolidando il ruolo di L’Aquila come centro propulsore per progetti artistici e scientifici a livello nazionale.