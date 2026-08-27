Un importante convegno dedicato al regionalismo di ispirazione cattolica e al suo contributo fondamentale nella costruzione dell'autonomia valdostana si terrà ad Aosta sabato 5 settembre. L'evento, intitolato “Il regionalismo di ispirazione cattolica nel Novecento in Valle d’Aosta e in Italia”, avrà luogo a partire dalle ore 9:30 nella sala Maria Ida Viglino di Palazzo regionale. L'iniziativa celebra l'anniversario della promulgazione dei decreti luogotenenziali del 7 settembre 1945, atti che posero le basi per l'autonomia della regione.

L'organizzazione del convegno è frutto della collaborazione tra il Consiglio Valle, l’Università della Valle d’Aosta e l’Istituto Luigi Sturzo.

Contribuiscono inoltre l’Istituto storico della Resistenza e della società contemporanea in Valle d’Aosta e la rivista “Le Regioni”. La mattinata sarà interamente dedicata all'analisi del pensiero politico di don Luigi Sturzo, figura di spicco e fondatore del Partito popolare italiano, e al suo impatto sulle origini dell’autonomia valdostana, con interventi di qualificati studiosi e storici. Nel pomeriggio, la discussione si sposterà su un piano più giuridico, esplorando il contesto nazionale che vide l'affermazione dell'autonomia valdostana e la proposta cattolica di Stato regionale, strettamente legata al principio di sussidiarietà.

Il contributo del regionalismo cattolico all'autonomia

Secondo Stefano Aggravi, presidente del Consiglio Valle, l'autonomia valdostana ha radici profonde in diverse esperienze e culture politiche, tra cui spicca proprio il regionalismo di ispirazione cattolica.

Aggravi ha evidenziato come la rilettura di quel periodo storico attraverso il pensiero di Sturzo permetta di riscoprire “un'idea di autonomia che non si limita al decentramento amministrativo, ma riconosce il valore delle comunità e la loro capacità di partecipare alle scelte che le riguardano”.

Manuela Ceretta, rettrice dell’Università della Valle d’Aosta, ha sottolineato l'importanza del convegno come occasione per approfondire, da prospettive sia storiche che giuridiche, “il ruolo svolto dalle forze cattoliche nel dibattito pubblico sul particolarismo e il decentramento in Italia nel Novecento”.

Organizzatori e il loro ruolo istituzionale

Il Consiglio Valle, tra gli enti promotori dell'evento, è l'assemblea legislativa della Regione autonoma Valle d’Aosta.

La sua funzione include l'approvazione delle leggi regionali, il controllo sull’operato della Giunta e la rappresentanza della popolazione valdostana. L'istituzione si distingue per la promozione di iniziative culturali e di approfondimento storico, come questo convegno sull'autonomia regionale e il regionalismo cattolico.

L’Università della Valle d’Aosta è un ateneo pubblico che si dedica alla ricerca e alla formazione, con un focus specifico sulle peculiarità del territorio valdostano e sulle tematiche inerenti all'autonomia e al regionalismo. L’Istituto Luigi Sturzo, anch’esso co-organizzatore, è un prestigioso ente di ricerca e documentazione. La sua attività si concentra sullo studio della storia politica e sociale italiana, con particolare attenzione al pensiero cattolico e alle dinamiche del regionalismo.