È venuto a mancare all'età di ottantaquattro anni Ben Jones, attore e politico statunitense, celebre per aver interpretato l'iconico meccanico Cooter Davenport nella fortunata serie televisiva 'Hazzard'. La notizia della sua scomparsa, avvenuta nella sua abitazione a seguito di un infarto mentre si preparava a seguire una partita di baseball, è stata diffusa dalla moglie Alma Viator attraverso un post sui social media. Nato a Tarboro, in North Carolina, Jones aveva intrapreso la sua carriera artistica dopo aver completato gli studi in radio, televisione e cinema presso l'Università della Carolina del Nord.

Il successo con 'Hazzard' e il ruolo di Cooter Davenport

Il ruolo che lo ha reso noto al grande pubblico è stato quello di Cooter Davenport, l'affidabile e stravagante proprietario dell'officina di Hazzard County. Per ben centotrentuno episodi, distribuiti tra il 1979 e il 1985, Jones ha vestito i panni di questo personaggio, che con il suo inconfondibile berretto e l'aspetto da meccanico, è diventato uno dei volti più riconoscibili della serie ambientata nelle pittoresche contee della Georgia. La popolarità di 'Hazzard' fu tale da consacrarla come uno dei maggiori successi televisivi dell'epoca, raggiungendo il secondo posto negli ascolti statunitensi nel biennio 1979-80. Durante la seconda stagione, l'attore si assentò temporaneamente dal set a causa di alcune divergenze creative con la produzione, legate principalmente all'aspetto estetico del suo personaggio, ma fece poi ritorno per continuare a interpretare il suo amato Cooter.

L'impegno politico e la carriera alla Camera dei Rappresentanti

Oltre alla sua apprezzata carriera nel mondo dello spettacolo, Ben Jones si è distinto anche per un significativo impegno politico. Dopo una prima candidatura che non si concluse con la vittoria, riuscì a essere eletto alla Camera dei Rappresentanti in Georgia, conquistando un seggio che mantenne per un secondo mandato. Durante il suo percorso politico, Jones non esitò a condividere pubblicamente un aspetto delicato del suo passato: la battaglia contro l'abuso di alcol, dichiarando con trasparenza di aver superato questa dipendenza dal 1977. La sua carriera politica, sebbene intensa, si concluse dopo i due mandati, ma il suo spirito di servizio e la sua onestà rimasero un tratto distintivo.

L'eredità di 'Hazzard' e le attività successive

Anche dopo l'esperienza in politica, Jones non abbandonò mai completamente il mondo dello spettacolo, mantenendo un legame profondo con la serie che lo aveva reso celebre. Dimostrando una costante gratitudine verso i suoi fan, ha continuato a celebrare l'eredità di 'Hazzard' attraverso diverse iniziative, tra cui l'organizzazione di raduni ed eventi dedicati agli appassionati e la fondazione della Cooter's Garage Band, un gruppo musicale con cui si esibiva. La sua vita, ricca di sfaccettature tra recitazione e servizio pubblico, si è conclusa lasciando la moglie Alma Viator e i figli Rachel e Walker, che ne portano avanti il ricordo.