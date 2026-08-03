Il mondo della vela e della fotografia nautica piange la scomparsa di Carlo Borlenghi, il più grande fotografo di vela italiano e tra i più celebri a livello mondiale, spentosi improvvisamente all'età di 70 anni. Nato nel 1956 a Bellano, sul suggestivo Lago di Como, Borlenghi ha dedicato la sua carriera a immortalare l'epopea del mare e delle regate. La notizia della sua morte ha suscitato profondo cordoglio. I funerali si svolgeranno il 5 agosto nella sua amata Bellano.

Un obiettivo sul grande mare: la carriera di Carlo Borlenghi

Per oltre quattro decenni, l'obiettivo di Carlo Borlenghi ha catturato l'anima delle più prestigiose competizioni velistiche.

Ha documentato le storiche campagne di Coppa America, seguendo leggende come Azzurra, il Moro di Venezia e Luna Rossa. La sua macchina fotografica ha immortalato le grandi regate internazionali e le imprese audaci di navigatori iconici come Giovanni Soldini. Tra gli eventi che ha raccontato figurano competizioni di risonanza mondiale quali la Middle Sea Race, la Giraglia, la Whitbread e la Volvo Ocean Race. Un dettaglio curioso, spesso ricordato dagli addetti ai lavori, è che Borlenghi, pur essendo un maestro nel ritrarre il mare, non sapeva nuotare. Questa peculiarità non gli ha impedito di avvicinarsi all'azione, regalando scatti di rara intensità.

L'eredità di un maestro: il ricordo del mondo della vela

La scomparsa di Carlo Borlenghi ha generato un'ondata di commozione e ricordi nel mondo della vela. Lo Yacht Club Italiano, attraverso le sue pagine social, ha espresso il proprio tributo: “Le sue fotografie hanno accompagnato alcune delle pagine più belle del nostro sport e continueranno a farlo negli anni a venire”. Anche i profili social della America's Cup hanno voluto ricordare il fotografo lombardo, evidenziando come “per oltre quarant'anni, Carlo ha raccontato lo spirito dell'America's Cup attraverso il suo obiettivo, immortalando i momenti più iconici, le rivalità più intense e la costante ricerca dell'innovazione”. Le sue immagini, definite da molti come “vere opere d'arte”, non si sono limitate a documentare la storia, ma hanno contribuito a plasmarla, influenzando il modo in cui intere generazioni di appassionati hanno vissuto il trofeo sportivo più antico del mondo. Il suo straordinario lascito continuerà a essere fonte d'ispirazione per velisti, fotografi e appassionati in ogni angolo del globo, consolidando il suo posto nella storia della fotografia nautica.