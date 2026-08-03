È morta Caterina Bottari Lattes, stimata presidente della Fondazione Bottari Lattes. La sua scomparsa segna la fine di un percorso di incessante impegno dedicato alla diffusione della cultura e dell'arte, un'attività che Caterina ha guidato con passione dal 2009 attraverso le iniziative della Fondazione intitolata al marito, l'artista ed editore Mario Lattes.

Dal suo profondo desiderio di ampliare la conoscenza dell'opera di Mario Lattes, con cui aveva condiviso trent'anni della sua vita, è scaturita un'avventura culturale che ha generato insperate ramificazioni e frutti artisticamente rilevanti.

La sua visione ha plasmato un'istituzione che è diventata un punto di riferimento nel panorama culturale piemontese e non solo.

L'eredità culturale della Fondazione Bottari Lattes

Per quasi vent'anni, la sede della Fondazione Bottari Lattes si è affermata come un vero e proprio crocevia di bellezza, ospitando numerose mostre d'arte ed esposizioni di fotografia. Sotto la sua guida, la Fondazione ha proposto al pubblico grandi artisti, sia italiani che internazionali, alcuni già noti al grande pubblico e altri da riscoprire, riprendendo e potenziando l'attività di promozione culturale già intrapresa da Mario Lattes.

Tra gli autori di spicco le cui opere sono state esposte in occasione delle mostre temporanee si annoverano nomi del calibro di Carlo Levi, Italo Cremona, Carol Rama e Amedeo Modigliani.

La Fondazione ha così contribuito a mantenere vivo il dialogo tra diverse espressioni artistiche e il pubblico, consolidando il legame tra arte, letteratura e territorio.

Letteratura, giovani e una visione internazionale

Caterina Bottari Lattes ha riservato un'attenzione particolare alla letteratura, impegnandosi nella valorizzazione del patrimonio locale pur mantenendo una spiccata vocazione internazionale. Nell'albese, grazie alla sua iniziativa, sono stati ospitati scrittori di rilievo mondiale attraverso il prestigioso Premio Lattes Grinzane.

Tra i grandi nomi che hanno partecipato al Premio figurano Haruki Murakami, Jonathan Safran Foer, Margaret Atwood, Ian McEwan, Amos Oz, Maaza Mengiste e Martin Amis, affiancati da importanti autori italiani come Nicola Lagioia, Alessandro Baricco e Claudio Magris.

Questo impegno ha rafforzato il ruolo della Fondazione come ponte tra culture e generazioni.

La sua visione lungimirante, volta a favorire in ogni occasione la vicinanza tra i giovani e la cultura, ha guidato la maggior parte delle iniziative intraprese dalla Fondazione. Dalla rassegna "Vivolibro", dedicata ai più piccoli, passando per le giurie scolastiche protagoniste del Premio Lattes Grinzane, fino al sostegno al Premio Traduzione Poetica istituito dall'Università di Torino, Caterina Bottari Lattes ha sempre creduto nell'importanza di nutrire le nuove generazioni con la bellezza e la conoscenza.