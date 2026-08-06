Il 6 agosto è morto, all’età di ottantasei anni, Francesco Guccini, figura emblematica della musica e della cultura italiana. La sua scomparsa a Pavana, annunciata dalla famiglia, ha generato un’ampia ondata di commozione e ricordi. Molte personalità hanno omaggiato il cantautore, riconoscendone il ruolo di poeta e musicista. L'ex presidente del Consiglio Romano Prodi lo ha ricordato come «un grande poeta, musicista e uomo generoso», affettuosamente chiamato il «maestrone», sottolineando come le sue canzoni abbiano «segnato la cultura di intere generazioni», trasmettendo valori e cultura.

Ha evidenziato il profondo legame di Guccini con l'Emilia, terra da lui amata e raccontata con poesia, e ha rivolto un pensiero alla famiglia.

Tributi e l'eredità civica

Il mondo della musica ha tributato unanime cordoglio. Artisti come Gianni Morandi, Luciano Ligabue e la Premiata Forneria Marconi (PFM) hanno espresso profondo affetto e ammirazione per il «vero poeta». Anche Fabio Fazio ha sottolineato il grande dolore per la perdita. La Camera dei Deputati ha ricordato Guccini con un applauso, definendolo «un poeta che ha saputo raccontare il nostro tempo». Diverse voci della politica hanno evidenziato il suo impegno sociale «dalla parte degli ultimi» e il valore del pensiero e della memoria.

Amministratori locali dell'Emilia-Romagna, incluso il sindaco di Bologna Matteo Lepore, hanno riconosciuto la perdita del «grande Maestro» e «compagno di strada, una coscienza critica», promettendo adeguate commemorazioni. È stata anche sottolineata la capacità delle sue canzoni di insegnare «a non piegarsi al conformismo», con la certezza che la sua eredità «continuerà a vivere» e rappresenterà un «patrimonio immenso».

La sua vita, le opere e il ricordo

Nato a Modena e cresciuto tra Emilia e Toscana, Francesco Guccini è stato una figura cardine della musica d'autore, pioniere di un repertorio che ha fuso canzone, poesia e impegno sociale. La sua vasta produzione, estesa per oltre mezzo secolo, include brani divenuti parte della memoria collettiva, con testi che esploravano sentimenti personali e tematiche sociali.

Oltre che cantautore, Guccini è stato prolifico autore di romanzi, saggi e racconti, ricevendo numerosi riconoscimenti per la sua capacità di narrare l'Italia popolare e le sue trasformazioni. Il suo legame con Bologna e l'Emilia è sempre stato profondo, un affetto raccontato con realismo nei suoi lavori. La famiglia ha comunicato che le esequie si terranno in forma strettamente privata, secondo le sue volontà. Una cerimonia commemorativa pubblica sarà organizzata a settembre per permettere a quanti lo hanno amato di rendergli omaggio. La recente mostra «Francesco Guccini. Canterò soltanto il tempo» a Bologna testimonia la volontà di mantenere viva la memoria e l'insegnamento di un artista capace di parlare a generazioni diverse. Guccini lascia alla cultura italiana una traccia indelebile, fatta di musica, parole e valori che continueranno a ispirare.