A Roma, nella basilica di Santa Maria del Popolo, si sono tenuti i funerali di Fulvio Lucisano, uno dei maggiori produttori cinematografici italiani, scomparsoil 18 agosto 2026 a 98 anni. La cerimonia, ricca di emozione, ha visto una vasta partecipazione di volti noti del cinema e della cultura, insieme a familiari e amici. Nonostante il periodo estivo, la chiesa era gremita, a testimonianza del segno indelebile lasciato da Lucisano nel panorama artistico e produttivo nazionale.

Il feretro, coperto da un cuscino di rose bianche, è stato accolto dalle figlie Paola e Federica, che seguono le orme paterne nella produzione, e dai nipoti, visibilmente commossi.

Tra i numerosi presenti: Alessandro Siani, Max Tortora, Massimiliano Bruno, Maria Pia Calzone, Maria Pia Ammirati (direttrice Rai Fiction), Massimo Ghini, Mimmo Calopresti, Alessandro Rossellini, Augusto e Toni Fornari, Giancarlo Leone, Urbano Barberini, Marco Follini, Flavia Bettini, Gianluca Giannelli, Gianluca Curti, Laura Delli Colli, Ciro Ippolito, Yvonne Sciò e Richard Borg. Molte le corone di fiori, tra cui quelle del Comune di Roma, delle multisale Andromeda, delle Fiamme Gialle e di Paola Cortellesi e Riccardo Milani.

Il ricordo e le testimonianze

Durante la funzione, Don Amedeo ha evidenziato la partecipazione attiva di Lucisano “all’aspetto di immagine, di pensiero, di cultura della nostra Italia”, rimarcando la forza e la capacità del suo impegno.

Il sacerdote ha anche ricordato la sua “pratica di fede convinta” e la serenità con cui “ha saputo guardare la morte”. Le figlie, Paola e Federica, hanno ringraziato per la “grande partecipazione”, sottolineando la passione del padre per “il cinema e la sala” e come i numeri recenti gli stiano “ancora una volta ragione” sul ritorno del pubblico.

Una carriera di successi e un'eredità duratura

Amici e colleghi hanno ricordato le doti umane e professionali di Lucisano, la sua modernità di visione e il pragmatismo. Alessandro Siani ha sottolineato l'importanza del produttore nel cinema italiano e nel suo percorso: “Quando vedi un film come Ricomincio da tre, leggi il suo nome. È stato un uomo di grande intuizione e soprattutto un produttore che è rimasto fedele alla sua italianità.

Se ne va un pezzo importante del cinema italiano”. Maria Pia Calzone ha aggiunto di non aver dimenticato il suo sostegno agli inizi della carriera: “Fulvio aveva creduto in me in tempi non sospetti. All’inizio della mia carriera mi ha anche protetto in una situazione difficile. Era un uomo profondamente visionario, attento, sempre moderno e sinceramente interessato anche alla dimensione artistica del nostro lavoro”.

Il ricordo di Lucisano si lega a una figura che ha attraversato e plasmato più epoche del cinema italiano, sostenendo generazioni di talenti. I dipendenti del Gruppo Lucisano hanno evidenziato come il cinema fosse per lui una “forma di vita, una sfida, una responsabilità e, soprattutto, una grande famiglia”.

Premiato con cinque David di Donatello, Cavaliere del Lavoro, Lucisano ha ricevuto un David speciale e un Leone alla carriera a Venezia. Si ricordano la fiducia accordata a Massimo Troisi e i successi con titoli come Mina Settembre per la TV e produzioni per Netflix. Le figlie, attive nella produzione, continueranno la sua opera, mantenendo viva la sua eredità.