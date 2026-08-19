La comunità del cinema italiano si è stretta in un commosso addio a Fulvio Lucisano, figura storica della produzione cinematografica, i cui funerali si sono celebrati a Roma, nella suggestiva cornice della basilica di Santa Maria del Popolo. Il produttore si è spento il 18 agosto 2026, all'età di 98 anni, lasciando un'eredità inestimabile nel panorama culturale del Paese. La cerimonia funebre ha richiamato una vasta partecipazione di esponenti del mondo dello spettacolo e della cultura, tutti uniti nel desiderio di rendere l'ultimo, sentito omaggio a un uomo che ha segnato profondamente il settore con la sua visione e il suo impegno.

L'ultimo saluto del mondo del cinema

Un parterre di volti noti e stimati colleghi ha voluto essere presente per salutare Fulvio Lucisano. Tra i partecipanti si sono distinti nomi come Alessandro Siani, Max Tortora, Massimiliano Bruno, Maria Pia Calzone, Maria Pia Ammirati, Massimo Ghini, Mimmo Calopresti e Alessandro Rossellini, a testimonianza del profondo rispetto e dell'affetto che il produttore aveva saputo guadagnarsi nel corso della sua lunga carriera. La loro presenza ha sottolineato l'impronta indelebile che Lucisano ha lasciato in generazioni di artisti e professionisti. Il feretro, giunto nella basilica, era elegantemente adagiato su un cuscino di rose bianche, un simbolo di purezza, rispetto e un tenero addio da parte dei suoi cari e di quanti lo hanno stimato.

Il ricordo commosso della famiglia

Ad accogliere il feretro all'ingresso della basilica, in un momento di profonda commozione, vi erano le figlie di Fulvio Lucisano, Paola e Federica, insieme ai nipoti. È stata Paola Lucisano a farsi portavoce del sentimento familiare, rievocando con parole toccanti la sconfinata passione del padre per il cinema e, in particolare, per la sala cinematografica, luogo che egli considerava il cuore pulsante dell'esperienza filmica. Ha evidenziato come questa dedizione e questo amore per l'arte cinematografica continuino a essere, ancora oggi, fonte di grande orgoglio e ispirazione per tutta la famiglia. Le sue parole, "Aveva immaginazione e coraggio", hanno risuonato nella basilica, dipingendo il ritratto di un uomo che non ha mai temuto di osare e di innovare, caratteristiche che hanno contraddistinto tutta la sua straordinaria parabola professionale e umana.

La cerimonia si è svolta in un'atmosfera di palpabile emozione e profondo raccoglimento, un momento di condivisione e di memoria per l'intera comunità del cinema. L'ampia partecipazione di personalità del mondo dello spettacolo e della cultura ha confermato, ancora una volta, l'enorme impatto che Fulvio Lucisano ha esercitato sul panorama cinematografico italiano. Il suo è stato un percorso lungo e fecondo, che lo ha visto protagonista e artefice di innumerevoli successi e innovazioni, rendendolo uno dei protagonisti più longevi e influenti del settore. Il suo ricordo, intriso di stima e affetto, rimarrà vivo nel cuore di chi lo ha conosciuto e nel tessuto stesso del cinema italiano.