È venuta a mancare all'età di ottantadue anni l'attrice di origine filippina Mary Egida Rivera, conosciuta al grande pubblico per aver interpretato il memorabile ruolo di 'Lola', la nonna del personaggio di Ned Leeds, nel blockbuster 'Spider-Man: No Way Home'. La notizia della sua scomparsa, che ha rattristato numerosi fan e colleghi, è stata diffusa dalla famiglia attraverso un necrologio ufficiale.

Il decesso di Mary Rivera è avvenuto il 15 aprile scorso a Honolulu, nelle Hawaii, città in cui l'attrice risiedeva. Secondo quanto riferito dai suoi familiari, la causa della morte è stata un ictus che l'aveva colpita, e per il quale era stata mantenuta in vita con supporto artificiale fino ai suoi ultimi momenti.

La sua dipartita segna la perdita di una figura che, seppur con una carriera cinematografica non estesa, ha saputo lasciare un'impronta significativa.

Un ruolo breve ma memorabile nel film Marvel

La notorietà internazionale di Mary Rivera è giunta grazie alla sua partecipazione al film Marvel 'Spider-Man: No Way Home', uscito nelle sale nel 2021. Nel film, l'attrice ha vestito i panni della nonna di Ned Leeds, personaggio interpretato da Jacob Batalon, regalando al pubblico una delle sequenze più iconiche e apprezzate della pellicola.

In una scena divenuta celebre, la sua 'Lola' si inserisce in un momento di forte tensione narrativa, chiedendo con innocenza e disarmante semplicità, tramite la traduzione del nipote, allo Spider-Man interpretato da Andrew Garfield di arrampicarsi sul soffitto per rimuovere una ragnatela.

Questo inaspettato intervento ha saputo stemperare l'atmosfera, offrendo agli spettatori una parentesi di leggerezza e simpatia che ha contribuito a rendere il suo personaggio particolarmente amato e ricordato.

La vita e la carriera di Mary Rivera

Nata il 2 giugno 1943 a Iloilo, nelle Filippine, Mary Rivera aveva dedicato gran parte della sua esistenza all'attività missionaria cristiana, un percorso di vita che ha preceduto la sua esperienza nel mondo del cinema. Il ruolo in 'Spider-Man: No Way Home' ha rappresentato per lei un traguardo personale e professionale di grande importanza, come più volte sottolineato dai suoi familiari.

I parenti hanno ricordato quanto l'attrice fosse estremamente orgogliosa di aver preso parte al film Marvel, considerandolo una delle maggiori soddisfazioni della sua carriera.

Dopo l'uscita della pellicola, Mary Rivera ricevette anche un riconoscimento ufficiale, essendo stata accolta con onori al Capitolio delle Hawaii. In quell'occasione, l'attrice rivelò che, inizialmente, il suo personaggio non prevedeva battute, ma ebbe poi l'opportunità di lasciare un segno indelebile con la sua interpretazione, dimostrando il suo talento e la sua capacità di catturare l'attenzione del pubblico anche con un ruolo apparentemente minore. Amici e parenti hanno voluto ricordarla non solo per il suo contributo artistico, ma anche per le sue qualità umane, evidenziando la sua dedizione e il suo spirito positivo che l'hanno sempre contraddistinta.