È morto all'età di 94 anni il maestro Paolo Peloso, rinomato direttore d'orchestra di origini ovadesi. La scomparsa è avvenuta il 2 agosto scorso a Rovereto, in provincia di Trento, città dove risiedeva da diversi anni. La sua è stata una carriera internazionale di grande prestigio, che lo ha visto protagonista sui palcoscenici dei più importanti teatri italiani e stranieri.

Formazione e Inizi della Carriera

Il percorso formativo di Paolo Peloso iniziò al conservatorio 'Niccolò Paganini' di Genova, dove si diplomò in organo e pianoforte, studiando anche composizione.

Proseguì la sua formazione in direzione d'orchestra all'Accademia musicale Chigiana di Siena, con Alceo Galliera. In quegli anni, ebbe come colleghi di studio futuri maestri come Claudio Abbado e Zubin Mehta.

L'Attività nei Teatri Italiani

La sua carriera prese il via al Teatro alla Scala di Milano come direttore stabile del Balletto, collaborando con Rudolf Nureyev. Successivamente, alla Scala, diresse anche produzioni operistiche. Per molti anni svolse un'intensa attività al Teatro Carlo Felice di Genova, dirigendo numerose opere e concerti. Guidò inoltre l'Orchestra del Teatro Carlo Felice in occasione del prestigioso Premio Paganini, evidenziando il suo profondo legame con la città.

Successi Internazionali

Il talento di Paolo Peloso lo portò sui palcoscenici internazionali. Nel corso della sua carriera, diresse in alcuni dei maggiori teatri, tra cui le Staatsoper di Amburgo e Berlino, l'Opéra-Comique di Parigi e la San Francisco Opera. Fu regolarmente invitato anche nei principali teatri d'opera canadesi, dirigendo a Vancouver, Ottawa, Toronto e Montréal. La sua attività internazionale si estese anche a Teheran, Lione, Tolosa e Avignone, a testimonianza di una carriera davvero globale e di un apprezzamento diffuso per la sua arte direttoriale.