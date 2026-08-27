È morta a Tokyo il 14 agosto, all’età di 97 anni, Yayoi Kusama, l’artista giapponese simbolo dell’arte contemporanea internazionale. L’annuncio è stato dato il 27 agosto dalla fondazione che porta il suo nome. Conosciuta come la “regina dei pois”, Kusama era celebre per le sue ripetizioni ossessive di puntini, le iconiche ‘Infinity Mirror Rooms’ e le sculture a forma di zucca, emblema del suo stile inconfondibile.

Nata a Nagano nel 1929, Kusama iniziò a disegnare da bambina. A dieci anni sviluppò i suoi caratteristici puntini e reticoli per esorcizzare le proprie paure.

Dopo la formazione a Kyoto, nel 1957 si trasferì negli Stati Uniti, a Seattle e poi a New York. Qui, per sedici anni, fu figura di spicco dell’avanguardia. Negli anni Sessanta, ideò “happening” pubblici con corpi nudi decorati a pois, come protesta antimilitarista e a sostegno dei diritti civili; lanciò anche una linea di moda.

Nel 1973, Kusama tornò in Giappone, scegliendo di vivere volontariamente in un ospedale psichiatrico di Tokyo, da dove continuò a produrre la sua opera in età avanzata. Il successo commerciale arrivò dagli anni Novanta, in particolare con le sue zucche, definite “compagni di vita”, e le sale degli specchi, divenute fenomeno globale grazie ai social network. Nel 2016, Time la incluse tra le cento persone più influenti al mondo.

Le sue opere raggiunsero quotazioni elevate; un’“infinity net” fu venduta per quasi otto milioni di dollari nel 2019.

L'eredità artistica e il riconoscimento globale

La carriera di Yayoi Kusama ebbe enorme risonanza internazionale. Le sue opere furono esposte nei maggiori musei mondiali: il Museum of Modern Art e il Whitney Museum of American Art di New York, e il Museum Ludwig in Germania. La cifra stilistica di Kusama era inconfondibile, basata su motivi ossessivi e ripetuti: pois, reticoli, vortici o sagome che evocano tentacoli, trasposti in pittura e installazioni. Le celebri ‘Infinity Mirror Rooms’, con sfere luminose e giochi di riflessioni, attrassero milioni di visitatori, rendendo l’artista un caso globale.

Kusama, riconoscibile per la parrucca rosso fuoco e gli abiti a pois, dichiarò nel 2012: “I pois sono favolosi. Voglio creare mille quadri, forse duemila, quanti ne potrò disegnare”. La fondazione ha sottolineato che l’artista “ha continuato a dipingere fino ai suoi ultimi giorni, senza mai mettere da parte il pennello”.

Un lascito duraturo e la critica sociale

La storia personale di Kusama fu segnata da sofferenze psichiche, trasformate dall’artista in pratica terapeutica e gesto esistenziale. Nonostante il successo, criticò spesso la società giapponese e le difficoltà incontrate dalle donne, affermando che il Giappone è “pieno di disprezzo per le donne”. Nel 2017, a Tokyo, fu inaugurato un museo monografico a lei dedicato, oggi tappa imprescindibile per studiosi e appassionati.

L’artista espresse il desiderio di lasciare un messaggio universale: “Il mio desiderio è che il futuro luminoso, la bellezza dell’amore e la mia anima vengano tramandati. Amate le mie opere, anche dopo la mia morte”.

Yayoi Kusama è stata una delle artiste giapponesi più rispettate a livello internazionale, contribuendo all’innovazione artistica del Novecento. La sua esplorazione visiva continua a ispirare e attrarre pubblici in tutto il mondo, consolidandone la figura immortale.