Il Maschio Angioino di Napoli ospita fino al 26 agosto 'Je so' Punk', la personale di Alessandro Cocchia. L'esposizione, allestita nell'Antisala dei Baroni, presenta ventiquattro opere che creano un ambiente di contaminazione tra arte contemporanea, immaginario pop internazionale e cultura napoletana.

Cocchia, artista e designer tra i principali interpreti della scena neo-pop italiana e art director dell'agenzia Question Mark, ha intitolato la mostra richiamando 'Je so' pazzo' di Pino Daniele. Il titolo sintetizza il cuore del progetto: il punk come attitudine creativa, libertà di rompere le convenzioni e capacità di reinventare il proprio linguaggio, ben oltre il mero riferimento musicale o stilistico.

Il percorso espositivo combina lavori inediti con opere rappresentative della sua ricerca, delineando un universo visivo di pittura, collage, lettering e citazioni che mettono in relazione epoche, simboli e culture.

Un dialogo tra icone e identità partenopea

La mostra si sviluppa come un racconto ironico e provocatorio, dove figure della storia dell'arte convivono con icone pop, cartoon, santi, artisti e protagonisti del presente. Napoli non è solo la sede, ma uno degli assi narrativi centrali. Simboli dell'identità partenopea come San Gennaro, Pino Daniele e Maradona sono reinterpretati dal linguaggio neo-pop dell'artista, restituendo l'immagine di una città che celebra la libertà espressiva e la capacità di reinventarsi accogliendo influenze diverse.

Rimandi a Andy Warhol, Frida Kahlo e Jan Vermeer, insieme a riferimenti ai Simpson, Peppa Pig e celebri serie tv, compongono l'orizzonte internazionale, animando scenari paradossali che esplicitano l'intenzione di Cocchia di utilizzare elementi simbolici per definire taglienti chiavi di lettura della società contemporanea.

Tra le opere più curiose spicca 'BeThatCool', che immagina un incontro visionario tra Marcel Duchamp ed Edvard Munch per celebrare il bidet come "salvatore del mondo dalla 'shit-art'". Un vero bidet invita il pubblico a sedersi, scattarsi un selfie e diventare parte dell'installazione. L'interazione è un elemento chiave, come testimonia anche l'imponente gonfiabile a forma di corna, icona della mostra e pensato per favorire la condivisione sui social media.

Alessandro Cocchia ha dichiarato: "Ho immaginato Je so' Punk come un percorso immersivo dove linguaggi alti e bassi, cultura popolare e riferimenti colti si intrecciano, invitando il pubblico a riflettere sul valore della contaminazione come motore della creatività e occasione di riflessione sul presente".

Arte accessibile grazie a nuove sinergie

L'iniziativa è sostenuta da Sole365, brand leader della Grande Distribuzione Organizzata in Campania. Antonio Apuzzo, Amministratore Delegato di AP Commerciale (Sole365), ha affermato: "Condividiamo i valori e lo spirito di questa esposizione dedicata all'esplorazione, alle alternative, all'ironia. Anche noi abbiamo sposato una visione fatta di sperimentazione e di rottura degli schemi.

Anche noi ci sentiamo punk!". La mostra è visitabile fino al 26 agosto, con ingresso incluso nel biglietto di accesso al Maschio Angioino, monumento storico di Napoli la cui Antisala dei Baroni è un ambiente privilegiato per eventi artistici.