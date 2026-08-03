L'Aquila si prepara ad accogliere il Pavese Festival Off, rassegna itinerante dedicata allo scrittore Cesare Pavese, con un evento speciale il 10 agosto 2026. Presso l'Auditorium del Parco, l'attore Alessandro Preziosi sarà protagonista del reading intitolato "Da Cesare Pavese a David Maria Turoldo: la parola della pace". Questa tappa aquilana rappresenta una delle principali del festival al di fuori del Piemonte, estendendo la sua risonanza culturale a livello nazionale, dopo essere nato nel cuore delle Langhe.

L'iniziativa, organizzata dalla Fondazione Cesare Pavese e dal Comune dell'Aquila, mira a promuovere la riflessione sui temi della pace e del potere della parola in tempi di conflitto.

Attraverso i testi di Cesare Pavese e David Maria Turoldo, il reading offrirà spunti di profonda attualità. Alessandro Preziosi, noto attore e regista, ha dichiarato: "Portare Pavese all’Aquila è un’opportunità di confronto e dialogo su temi urgenti". L'appuntamento è fissato per le ore 21:00; l'ingresso è gratuito, con prenotazione obbligatoria.

Il Pavese Festival Off: un'iniziativa culturale in espansione

Il Pavese Festival Off, nato come costola itinerante del più celebre Pavese Festival di Santo Stefano Belbo, ha l'obiettivo di diffondere in tutta Italia la conoscenza delle opere e del pensiero di Cesare Pavese. Ciò avviene tramite eventi culturali organizzati in città che possiedono un particolare significato simbolico e sociale.

La scelta dell'Aquila, dopo il successo di tappe precedenti in altre regioni, è significativa: si lega ai valori di ricostruzione e memoria che la città abruzzese incarna, riconosciuta per la sua vitalità culturale post-sisma.

La Fondazione Cesare Pavese promuove annualmente diverse attività culturali, coinvolgendo attori, scrittori e studiosi. L'apertura all'Abruzzo offre una preziosa occasione per riflettere sulla perdurante rilevanza delle parole di Pavese e Turoldo, capaci di offrire risposte alle complesse sfide delle società contemporanee.

L'Auditorium del Parco: simbolo della rinascita aquilana

L'Auditorium del Parco, sede dell'evento, inaugurato nel 2012, si è affermato come uno dei principali poli culturali cittadini a seguito del terremoto del 2009.

Progettato dal celebre architetto Renzo Piano, l'Auditorium accoglie regolarmente concerti, conferenze e incontri letterari, confermando il suo ruolo di luogo simbolo della rinascita culturale de L'Aquila. L'iniziativa del Pavese Festival Off si inserisce armoniosamente in questa ricca programmazione, con l'intento di valorizzare il ruolo della parola e della letteratura quali strumenti essenziali di dialogo e resilienza.