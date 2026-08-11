All'Arena di Verona, la sostenibilità si fa spettacolo con il primo costume di scena interamente realizzato in plastica riciclata per l'Opera Festival. La gonghista indossa l'abito innovativo per scandire l'inizio delle recite di Turandot. Questo manufatto sostenibile nasce dalla sinergia con S. Bernardo, fornitore d'acqua del Festival, che ha rinnovato la partnership. L'obiettivo: trasformare materiali plastici riciclati in un elemento di scena unico, veicolo di un messaggio di rispetto per l'ambiente.

L'opera è stata realizzata dal Reparto sartoria della Fondazione Arena di Verona, da Silvia Bonetti ed Eleonora Nascimbeni.

Il costume prende forma da una base in tela di cotone e raso. Il packaging delle bottiglie è stato trasformato in cordoncini. Da cannucce e bottiglie elicoidali, ritagliate, modellate, colorate a mano, ha preso vita il motivo floreale ricamato sulla stoffa, omaggio al fiabesco mondo cinese della corte di Turandot.

Sostenibilità e arte scenica all'Arena di Verona

La realizzazione di questo costume si inserisce in un percorso che vede il Festival dell'Arena di Verona attento ai temi di sostenibilità ed economia circolare. L'iniziativa con S. Bernardo segue altre esperienze simili in Italia: ad esempio, durante la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Milano‑Cortina 2026, all'Arena, i costumi furono creati da Stefano Ciammitti utilizzando materiali di scarto – da jeans di seconda mano a coperte termiche, da plastiche riciclate a calze di nylon danneggiate – e indossati da artisti come Roberto Bolle.

La moda si fece allora veicolo di un messaggio estetico e sociale, promuovendo un ideale di bellezza consapevole. Anche a Verona, il lavoro delle sarte si pone in continuità con queste tematiche, valorizzando detriti plastici trasformati in arte scenica.

L'impegno della Fondazione Arena di Verona tra tradizione e innovazione

La Fondazione Arena di Verona vanta una delle più antiche sartorie teatrali d’Italia, con una lunga tradizione di lavorazioni manuali e creatività artigianale. Ogni stagione, il Festival coinvolge professionisti di primo piano nella realizzazione di scenografie e costumi ispirati ai capolavori del melodramma. Gli allestimenti diventano così non solo elementi estetici, ma anche veicoli di messaggi attuali quali la sostenibilità e il riciclo dei materiali.

L’integrazione tra storia e innovazione è una cifra distintiva della Fondazione, che opera in una delle principali destinazioni culturali italiane, attirando ogni anno decine di migliaia di spettatori da tutto il mondo. Il progetto del costume riciclato si iscrive così in una strategia più ampia di responsabilità sociale e ambientale, in sintonia con il ruolo pubblico dell’Arena come luogo di cultura, arte e sperimentazione contemporanea.