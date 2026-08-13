La Biblioteca San Giorgio di Pistoia ospiterà, dal 1 settembre al 3 ottobre 2026, una mostra sui Dean's Rag Books. Questi celebri libri di pezza, prodotti dalla casa editrice inglese Dean & Son, saranno esposti in esemplari originali. Il percorso ripercorrerà la loro evoluzione attraverso personaggi, fiabe e filastrocche che hanno segnato l'infanzia di generazioni. L'inaugurazione è martedì 1 settembre alle ore 17.00, con ingresso libero.

Questi libri sono fondamentali per il libro illustrato e l'editoria infantile. Nati per sostituire la fragile carta con il tessuto, i Dean's Rag Books furono concepiti morbidi, sicuri e resistenti per i più piccoli.

Le cromolitografie sulla stoffa testimoniano un connubio esemplare tra funzione educativa ed estetica. Il loro fascino, grazie a illustrazioni di qualità, stampa su tessuto e modernità concettuale, rimane intatto.

Storia e innovazione

I Dean's Rag Books, nati a Londra nei primi del Novecento con radici ottocentesche, videro Dean & Son pioniere nei materiali alternativi alla carta. Crearono prodotti sicuri per i più piccoli, unendo didattica ed estetica, anticipando il libro tattile e il libro-gioco. La stampa su tessuto garantì lunga durata; molti esemplari sono oggi ricercati da collezionisti e conservati in prestigiose biblioteche. L'esposizione a Pistoia approfondisce la loro evoluzione storica e tecnica, dalla diffusione ottocentesca a quella novecentesca in Europa.

Essi rimangono una preziosa testimonianza della cultura materiale legata all'infanzia e rivelano una pagina innovativa dell'editoria europea, poco esplorata in Italia.

La Biblioteca San Giorgio: cultura per l'infanzia

La Biblioteca San Giorgio di Pistoia, tra le maggiori biblioteche toscane, è sede di riferimento per iniziative culturali nazionali. Con spazi moderni e un'offerta per l'infanzia, l'istituzione valorizza la storia del libro e la cultura materiale dell'infanzia. L'esposizione coinvolge studiosi, collezionisti, insegnanti, famiglie e bambini, offrendo di scoprire prodotti editoriali che hanno accompagnato generazioni.

L'omaggio ai Dean's Rag Books ne evidenzia la funzione pionieristica, quali antesignani degli odierni strumenti didattici tattili e sensoriali per i più piccoli. Il percorso espositivo include volumi consultabili, arricchendo la conoscenza del patrimonio librario e dell'eredità editoriale europea dedicata all'infanzia.