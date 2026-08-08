Dal 11 al 13 agosto, il suggestivo borgo medievale di Teggiano, incastonato nella provincia di Salerno, si anima per la 31esima edizione di 'Alla Tavola della Principessa Costanza'. Questa attesa rievocazione storica trasforma il centro antico, offrendo ai visitatori tre giorni di autentica immersione nel Medioevo. Con la partecipazione di oltre 500 figuranti in abiti d'epoca, l'evento promette un viaggio affascinante tra vicoli, chiese, musei e palazzi storici. Nelle edizioni precedenti, la manifestazione ha richiamato un pubblico numeroso, superando le 20mila presenze, confermando il suo status di appuntamento imperdibile nel calendario culturale.

Un viaggio nel passato: il programma dettagliato

Il cuore della rievocazione batte sulla celebrazione delle nozze del 1480 tra Antonello Sanseverino, principe di Salerno e signore di Diano, e Costanza di Montefeltro, figlia del duca di Urbino Federico da Montefeltro. Il centro storico di Teggiano si trasforma in un palcoscenico vivente, animato da suggestivi cortei storici, spettacoli itineranti che incantano il pubblico, melodie medievali, esibizioni di sbandieratori e ritmi incalzanti di tamburini. Non mancheranno le rappresentazioni degli antichi mestieri, che offrono uno spaccato autentico della vita dell'epoca. Per l'occasione, le tredici chiese del borgo e i Musei Diocesani saranno aperti al pubblico, proponendo visite gratuite che arricchiscono l'esperienza culturale.

Culmine delle tre serate, intorno all'una di notte, è l'emozionante 'Assalto al Castello'. Questo spettacolo rievoca con grande impatto visivo episodi cruciali legati alla Congiura dei Baroni e alle complesse vicende della famiglia Sanseverino, attraverso scene in costume, spettacolari giochi di luci e suggestivi fuochi d'artificio che illuminano il cielo notturno.

Le nuove generazioni protagoniste della rievocazione

Un elemento distintivo di questa 31esima edizione è il significativo e appassionato coinvolgimento delle nuove generazioni del Vallo di Diano. I giovani sono il vero motore pulsante della festa, con un impegno che si manifesta attraverso diverse realtà artistiche. Le Tamburine dello Stato di Diano, un gruppo interamente al femminile, si distinguono come una formazione rara e preziosa a livello nazionale, capace di creare un forte senso di unità territoriale attorno a questa manifestazione simbolo.

Al loro fianco, l'energia degli Sbandieratori e Musici, nati nel 2014, che sono diventati una delle realtà storiche più apprezzate e richieste non solo nel Mezzogiorno, ma in tutta Italia. Questi giovani talenti sono i protagonisti indiscussi delle esibizioni che animano tutte le serate dell'evento, frutto di un lavoro costante e di un impegno che si protrae incessantemente durante tutto l'anno, culminando nello spettacolo offerto al pubblico di Teggiano.

Teggiano: un borgo tra storia, arte e natura

La cornice in cui si svolge l'evento è altrettanto ricca di valore: Teggiano è infatti situata nel cuore del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, un'area di straordinaria bellezza e importanza riconosciuta dall'Unesco come patrimonio dell'umanità.

Questa posizione privilegiata offre ai visitatori un'ulteriore occasione per esplorare e apprezzare il vasto patrimonio storico, artistico e religioso gelosamente custodito nel borgo antico. L'obiettivo primario della manifestazione è proprio quello di esaltare e promuovere l'identità culturale del territorio. Come sottolineato dalla presidente della Pro Loco, Concettamaria Cantelmi, l'intento è «valorizzare la manifestazione insieme al patrimonio storico e artistico di Teggiano», creando un connubio indissolubile tra l'evento e la ricchezza del suo contesto.