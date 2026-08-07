La nona edizione del Tremiti Music Festival, intitolata "Fino All’Imbrunire", si terrà dal 26 al 28 agosto 2026 alle Isole Tremiti. La direzione artistica è affidata a Giuliano Sangiorgi. L'evento celebra il profondo legame di Lucio Dalla con l'arcipelago pugliese ed è promosso da Regione Puglia, Puglia Culture, in collaborazione con il Comune delle Isole Tremiti.

Il programma prevede concerti al tramonto: il 26 agosto Giuliano Sangiorgi si esibirà sull'Isola di San Nicola – Largo Montone; il 27 agosto i Tiromancino sull'Isola di San Domino – Punta Secca; il 28 agosto Aiello all'Isola di San Domino – Cala Tramontana.

Tutti gli artisti saranno accompagnati dalla "Raffaele Casarano Locomotive Resident Band". Ogni sera, Dj Vivaz curerà dj set in Piazza Pertini, sull'Isola di San Domino.

Il ricordo di Dalla e la visione culturale

Il Tremiti Music Festival onora l'influenza artistica di Lucio Dalla e il suo speciale rapporto con le Isole Tremiti. Giuliano Sangiorgi ha dichiarato di essere stato "profondamente colpito dalla bellezza delle Isole Tremiti, percependo subito il senso di ciò che il festival avrebbe dovuto rappresentare". Anche il governatore della Regione Puglia, Antonio Decaro, ha elogiato la manifestazione, definendola "un esempio concreto di come la cultura possa valorizzare luoghi straordinari, promuovendo incontro, bellezza e crescita".

L'evento unisce musica dal vivo, scenari naturali unici e la memoria di un grande artista italiano.

La direzione di Sangiorgi e l'impatto del festival

La scelta di Giuliano Sangiorgi, leader dei Negramaro, come direttore artistico segna un nuovo capitolo, subentrando a Roberto Ottaviano dopo otto edizioni. La nomina è stata anticipata da un sopralluogo il 20 maggio, dove Sangiorgi ha omaggiato Lucio Dalla intonando “Anna e Marco” nel Santuario di Santa Maria a Mare, alla presenza del presidente Decaro e di Paolo Ponzo, direttore di Puglia Culture. Il festival consolida il ruolo delle Isole Tremiti come polo culturale per la Puglia, valorizzando le peculiarità paesaggistiche e storiche e promuovendo cultura, musica e identità territoriale, nel ricordo di Lucio Dalla.