La vicenda giudiziaria di Amanda Knox, assolta dall'accusa di aver partecipato all'omicidio di Meredith Kercher a Perugia nel novembre 2007, è ora al centro di una stand-up comedy. Questa scelta ha scatenato immediate e forti reazioni tra i familiari della vittima e nell'opinione pubblica. Lo show, ‘Amanda Knox: Cartwheel’, vedrà Knox stessa sul palco per un monologo comico sulla sua esperienza personale e il trattamento mediatico. Previsto per dieci giorni ad agosto al Gilded Balloon di Edimburgo, nell'ambito del Fringe Festival, l'iniziativa segue un libro e un documentario sul caso.

Polemiche e condanna della famiglia Kercher

L'iniziativa ha incontrato la netta contrarietà della famiglia Kercher. L'avvocato italiano, Francesco Maresca, ha definito lo spettacolo “un'offesa deplorevole alla memoria di Meredith”, dichiarando di aver “perso ogni speranza” che Knox possa “comprendere i sentimenti” di dolore provocati nei familiari. La reazione della famiglia è stata descritta come "allibita". Ampie critiche sono giunte anche dai media britannici e dai social network, alimentando un dibattito sull'opportunità etica di trasformare un evento tragico in intrattenimento comico.

La difesa di Knox e il contesto del Fringe Festival

In risposta alle polemiche, Amanda Knox ha chiarito che il suo intento non è scherzare sull'omicidio di Meredith Kercher, ma “su come sono stata vilipesa, non sul suo omicidio”.

Ha inoltre affermato che Meredith “avrebbe apprezzato lo show”, descrivendola come “una ragazza intelligente e raffinata”. Questa giustificazione ha ulteriormente polarizzato il dibattito.

Il Fringe Festival di Edimburgo, noto evento teatrale, ospiterà lo show al Gilded Balloon. L'iniziativa di Knox si allinea a una tradizione del Fringe di opere che stimolano il confronto e generano intense reazioni. La vicenda continua a suscitare discussioni, evidenziando la sua natura polarizzante e l'impatto emotivo persistente sull'opinione pubblica. Dettagli specifici sui contenuti dello spettacolo non sono ancora disponibili.