La celebre Amii Stewart, icona della disco music e interprete di “Knock on Wood”, sarà la protagonista del concerto conclusivo della 44ª edizione di Spoltore Ensemble. L'appuntamento è il 16 agosto alle 21 in Largo San Giovanni a Spoltore (Pescara). L'evento ripercorrerà quasi cinquant’anni di carriera, dai successi R&B degli anni Ottanta e Novanta alle produzioni più recenti, includendo brani di maestri come Pino Daniele e Prince.

Nata a Washington e naturalizzata italiana, residente in Sardegna, Amii Stewart riflette sulla forza duratura delle sue canzoni.

Riguardo a “Knock on Wood”, afferma: “La gente si alza in piedi, non c’è niente da fare. Ha un fascino che neanche io riesco a spiegare completamente, se non per quel grande senso di gioia che suscita. Una gioia che, in un momento delicato come quello attuale, è già molto”. A quasi cinquant’anni dalla sua uscita nel 1979, il brano le permette ancora di ritrovare sul palco l’energia degli esordi e un pubblico di più generazioni.

Spoltore Ensemble: un crocevia di arti e talenti

La 44ª edizione dello Spoltore Ensemble si conferma appuntamento di riferimento culturale abruzzese, con cinque giorni di musica, teatro, danza e cabaret. Oltre a Amii Stewart, il programma include nomi come il premio Oscar Nicola Piovani, Samuel Peron, Biagio Izzo e altri artisti che animeranno il centro storico con spettacoli, mostre e incontri.

Sostenuta dal Comune di Spoltore e dalla Fondazione Pescarabruzzo, la manifestazione accoglie progetti artistici raffinati e spettacoli per un pubblico eterogeneo, valorizzando gli angoli più suggestivi del borgo. Tra le novità 2026, spicca un francobollo celebrativo e uno speciale annullo filatelico, in collaborazione con Poste Italiane, con cartoline da collezione dedicate al territorio.

Tra collaborazioni d'autore e impegno civile

Il percorso artistico di Amii Stewart è segnato da incontri significativi, come quello con il maestro Ennio Morricone, che le ha permesso di essere “considerata un’interprete e non solamente una cantante pop”. Cruciale anche il coinvolgimento nello Stabat Mater “La Pietà” di Nicola Piovani su versi di Vincenzo Cerami, dove Stewart interpreta una madre africana colpita dalla perdita del figlio.

L'artista confida: “Nell’arco di vent’anni sono entrata sempre più dentro quella donna. Ho iniziato a vivere ogni nota invece di pensarla. Oggi sento con la pancia quello che canto”.

L’impegno di Stewart si estende al commento sul presente, con attenzione agli Stati Uniti e a Donald Trump. L'artista osserva con inquietudine: “quello che oggi vediamo in maniera così palese in America c'è sempre stato, però nessuno aveva mai dato licenza alla crudeltà come ha fatto lui. L’America è costruita sul razzismo, perché è costruita con la schiavitù”. Sottolinea come l'intolleranza sia “uscita allo scoperto”, rimarcando l'importanza di “alzare la voce” anche con la musica, come nel brano “Grace”, composto dopo l'assalto al Campidoglio.

Amii Stewart interviene infine su questioni sociali italiane, ribadendo l’importanza di un approccio delicato e sensibile da parte di politica e istituzioni verso situazioni di fragilità familiare e sociale, specie quelle che coinvolgono i bambini. Con la sua musica e le sue parole, la cantante chiude una manifestazione che, da oltre quattro decenni, è punto di incontro tra artisti internazionali e pubblico locale, con attenzione a memoria e inclusione.