Il filologo Andrea Mazzucchi è il nuovo rettore della Federico II di Napoli. Eletto il 3 luglio, succederà a Matteo Lorito e guiderà l'Ateneo fino al 2032. L'insediamento è martedì 1 settembre. La sua visione: «La priorità è costruire una comunità universitaria unita e coesa, capace di valorizzare le competenze della Federico II e affrontare le trasformazioni future».

Mazzucchi ha assunto l'incarico con responsabilità, avendo dedicato gran parte della sua carriera all'Ateneo. Tra gli obiettivi primari, il rafforzamento della competitività universitaria nazionale e internazionale.

Particolare attenzione agli studenti, con l'impegno a migliorare la loro esperienza, rafforzando didattica e ricerca di eccellenza, e promuovendo la competitività internazionale con supporto a ricercatori e collaborazioni. Ha infine sottolineato il ruolo dell'università come motore di sapere critico e progettazione del futuro per la collettività.

Il profilo accademico del Rettore Mazzucchi

Professore ordinario di Filologia della letteratura italiana, è al secondo mandato del Dipartimento di Studi umanistici. Già presidente della Scuola di Scienze umane e sociali dell’Ateneo, è tra i maggiori studiosi di Dante e della tradizione letteraria italiana medievale. Con la sua nomina, il rettorato della Federico II torna ad un umanista, evento che non si verificava dal mandato del professor Fulvio Tessitore (1993-2001).

La transizione e gli obiettivi futuri

L’insediamento di Mazzucchi anticipa di due mesi la naturale scadenza del mandato del predecessore Matteo Lorito, che ha concluso il 9 luglio per un ruolo presso l’ANVUR. Nel periodo di transizione, fino al 31 agosto, la professoressa Angela Zampella è stata rettrice facente funzioni. Il nuovo rettore ha indicato tra le sue priorità il rafforzamento della Federico II come grande università pubblica, presidio di conoscenza, libertà e democrazia.