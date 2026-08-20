Il festival itinerante Monferrato On Stage, ideato dalla Fondazione MOS ETS, si prepara a fare tappa a Portacomaro, in provincia di Asti, con un evento che promette di unire sapientemente musica di qualità e le eccellenze enogastronomiche locali. L'appuntamento, fissato per venerdì 21 agosto in via Vittorio Alfieri, offrirà al pubblico un'esperienza culturale e sensoriale con ingresso gratuito, rendendola accessibile a tutti gli appassionati del territorio e della buona musica.

Angelica Bove: la voce rivelazione sul palco di Portacomaro

Protagonista indiscussa della serata sarà Angelica Bove, una delle voci più promettenti e acclamate emerse dal Festival di Sanremo 2026.

L'artista presenterà a Portacomaro una delle date del suo "Tana Tour 2026", offrendo al pubblico un'esibizione carica di energia e talento. Il concerto di Angelica Bove prenderà il via alle ore 21.30. A seguire, per chi desidera continuare la serata all'insegna del divertimento e della buona musica, dalle ore 23.00 è previsto un coinvolgente dj set curato da MiXELLE, che animerà la piazza fino a tarda notte.

Sapori e tradizioni: l'eccellenza enogastronomica del Monferrato

L'esperienza di Monferrato On Stage non si limiterà alla sola proposta musicale, ma abbraccerà anche la ricchezza culinaria del territorio. Già a partire dalle ore 19.00, sarà infatti attiva un'accogliente Area Food dove i visitatori potranno deliziarsi con una selezione di piatti tipici, preparati con maestria dalla Pro Loco di Portacomaro, garanzia di autenticità e tradizione.

L'offerta enogastronomica sarà impreziosita dalla presenza dei rinomati vini del Monferrato, proposti grazie al prezioso supporto dell'Enoteca Regionale dell'Albugnano – Riviera del Monferrato e del Consorzio Barbera d'Asti e Vini del Monferrato, che garantiranno un'ampia scelta di etichette di qualità superiore, valorizzando le produzioni locali.

L'organizzazione di questo evento di grande risonanza è frutto di una stretta e proficua collaborazione tra la Fondazione MOS ETS, il Comune di Portacomaro e la Pro Loco locale. L'iniziativa si inserisce inoltre nel più ampio e strategico progetto denominato Monferrato Next, un programma che gode del sostegno della Regione Piemonte e che è stato finanziato attraverso il Fondo per le Politiche giovanili, sottolineando l'importanza di valorizzare il territorio e le nuove generazioni attraverso la cultura e l'intrattenimento.

Si precisa che, sebbene le informazioni sull'evento siano state diffuse, al momento non risultano disponibili conferme indipendenti della notizia. Tuttavia, il contesto della rassegna Monferrato On Stage e la già nota inclusione di Angelica Bove nel programma estivo sono pienamente coerenti con i dettagli forniti, rafforzando la plausibilità dell'appuntamento.