Il film 'Couture', diretto da Alice Winocour e in uscita il 26 agosto, vede Angelina Jolie in un ruolo profondamente personale e catartico. Ambientato durante la Fashion Week di Parigi, la pellicola intreccia le storie di tre donne: la regista Maxine (interpretata da Jolie), la modella Ada (Anyier Anei) e la truccatrice Angèle (Ella Rumpf). Tutte si confrontano con fragilità e scelte passate, cercando di riscoprire se stesse in un mondo che impone di essere qualcun altro. Per Maxine, un incarico importante a Parigi per una nota casa di moda si trasforma in un viaggio intimo a causa di una grave problematica di salute.

Questo rimanda direttamente all'esperienza di Angelina Jolie, che nel 2013 si sottopose a una doppia mastectomia preventiva, motivata dalla scoperta della mutazione del gene BRCA1 e dalla storia familiare, avendo perso madre e nonna per malattie oncologiche. La visita dall'oncologo, centrale nel film, è una scena significativa in cui il medico illustra la diagnosi e identifica le parti interessate dall'intervento.

Jolie ha descritto il film come un'opera che afferma la vita, nata da un'esperienza personale. Ha dichiarato di trovare catarsi in quasi ogni film, ma in questo caso si sentiva particolarmente consapevole di chi potesse affrontare una situazione simile. Condividendo la sua esperienza, spera di ispirare altri a sentirsi meno soli.

La critica ha elogiato l'interpretazione di Jolie, definendola una delle migliori degli ultimi anni per la sua autenticità e vulnerabilità.

La moda come metafora di identità e vulnerabilità

L'ambientazione nella Fashion Week di Parigi è cruciale. La regista Alice Winocour ha concepito la moda come metafora delle identità femminili, impegnate a ricucire ferite interiori dietro le apparenze. Winocour ha spiegato il suo interesse nel “raccontare il lavoro invisibile dietro la rappresentazione del femminile”, esplorando la fatica della costruzione di sé in un ambiente che spesso impone conformità. Il film presenta un mosaico di esperienze, con altri personaggi che affrontano le proprie insicurezze, creando un racconto corale sulla vulnerabilità condivisa.

Sebbene alcune critiche abbiano notato che le molteplici trame possano talvolta rimanere sullo sfondo, la forza del film risiede proprio nella sua capacità di riflettere la complessità dell'essere donna in una società che richiede costantemente performance e forza.

Il coinvolgimento di Angelina Jolie, anche come produttrice, conferisce a 'Couture' un significato ancora più profondo. L'attrice ha intitolato il film alle figure materne della sua storia personale, evidenziando il legame tra identità e le conseguenze della malattia. Questa testimonianza artistica e personale è stata molto apprezzata dalla critica, che ha riconosciuto l'originalità e la profondità di un'opera capace di unire responsabilità sociale e qualità cinematografica.