Sabato 8 e domenica 9 agosto, Lugnano in Teverina ospiterà la sedicesima edizione di 'Animare Cartoon Film Festival', una rassegna itinerante interamente dedicata ai cartoni animati. L'evento, organizzato da Sedicicorto Forlì International Film Festival in collaborazione con il Comune di Lugnano, si svolgerà nella suggestiva galleria di Palazzo Pennone. Questa iniziativa, che coinvolge ben quattro regioni italiane, è stata ideata per stimolare il pensiero critico di bambini e ragazzi di età compresa tra i due e i tredici anni.

Al centro del festival, i giovani spettatori-giurati avranno il compito di visionare otto cortometraggi finalisti, scelti tra un'impressionante selezione di 1955 film pervenuti da 106 Paesi diversi.

La selezione di quest'anno si distingue per una marcata prevalenza di animazione in 3D e per il predominio di produzioni francesi e statunitensi, con proposte che si avvicinano sempre più alla qualità delle grandi case di produzione internazionali. Sei dei film in concorso saranno suddivisi in tre batterie e si sfideranno in avvincenti duelli, al termine dei quali si formerà il podio. Il cortometraggio vincitore sarà insignito del prestigioso trofeo Luminòr e di un montepremi di 300 euro.

I giovani giurati e i film in gara

I piccoli giurati esprimeranno le loro preferenze attraverso l'uso di bastoncini colorati e, tra una batteria e l'altra, parteciperanno a interviste che metteranno in luce la loro verve e la capacità di osservazione.

I film cartoon in concorso sono: Salamandra (Francia, 7'19), Mucche (Francia, 8'), Gran Tumaco cafè (Francia, 7'), Il Piano (USA, 8'), Spezzacuori (Francia, 6'00), Davi (Spagna, 6'11), Prout (Belgio, 6'17) e Mix Up Mail (Francia, 6'37).

Il sindaco Alessandro Dimiziani ha sottolineato l'importanza dell'evento, dichiarando che 'la rassegna rappresenta un'opportunità significativa per un piccolo borgo come il nostro di valorizzare il territorio, attrarre famiglie e giovani visitatori e rafforzare l'offerta culturale estiva, dimostrando come anche le realtà più raccolte possano diventare protagoniste di iniziative di alto livello nazionale e internazionale.' Ha inoltre aggiunto che, con questa iniziativa, Lugnano in Teverina 'conferma la volontà di investire nella cultura, nell'animazione e nelle nuove generazioni, trasformando il proprio centro storico e gli spazi pubblici in un luogo di incontro, scoperta e promozione del territorio.'

La portata nazionale e l'impegno del festival

L'Animare Cartoon Film Festival si configura come una rassegna itinerante dedicata ai bambini, promossa con passione da Sedicicorto.

Ogni estate, il festival porta una selezionata offerta di cortometraggi animati in diverse località italiane, accendendo le serate con proiezioni all'aperto. Tradizionalmente, l'evento anima anche Bertinoro, nella provincia di Forlì‑Cesena, dove i bambini dai tre ai tredici anni assumono il ruolo di giurati attivi, votando per il loro film preferito. Nato nel 2010, il festival è organizzato in stretta collaborazione con i Comitati Genitori locali e i Comuni ospitanti, con l'obiettivo di combinare cinema di qualità, gioco e socializzazione nelle piazze e nelle arene delle comunità coinvolte.

Il trofeo Luminòr, simbolo del riconoscimento principale, viene assegnato al cortometraggio vincitore, evidenziando l'impegno della manifestazione per la partecipazione attiva dei più giovani e per l'apertura internazionale delle opere selezionate. L'evento si conferma così un appuntamento imperdibile per le famiglie, unendo l'amore per l'animazione alla scoperta e alla valorizzazione del territorio.