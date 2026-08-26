Dal 29 agosto al 23 settembre 2026, la Sala U. Veruda di Palazzo Costanzi a Trieste presenta la mostra "Anna Gruber e l'Actors Studio di Trieste". Inaugurata il 28 agosto alle 18.30, l'esposizione ripercorre, con documenti, foto e filmati, l'esperienza della Scuola dell'attore di Anna Gruber (fondata nel 1963, ispirata all'Actors Studio newyorchese). L'iniziativa è della Casa del Cinema di Trieste, con contributo Regione FVG, collaborazione Comune di Trieste e patrocinio Dipartimento Studi Umanistici UniTS. Curata da Paolo Quazzolo (idea Franco Però, coord.

Daniele Terzoli, allestimenti Basiq).

Metodo ed eredità di Anna Gruber

La mostra si concentra sulla Scuola dell'attore, attiva a Trieste in via Crispi 4 dal 1963 ai primi anni Settanta. Qui, Anna Gruber (1929–2000) sviluppò un proprio metodo di formazione attoriale, combinando il "realismo psicologico" di Konstantin Stanislavskij con le tecniche di Lee Strasberg dell'Actors Studio di New York. L'obiettivo: formare professionisti con nuove competenze e educare il pubblico alla corretta fruizione dello spettacolo.

Nel corso della sua carriera, la regista triestina Anna Gruber collaborò come segretaria di edizione, script girl e aiuto-regista a circa quaranta film. Lavorò con nomi illustri: Mario Soldati, Carmine Gallone, Pietro Germi, René Clément, Vittorio de Sica, Alberto Lattuada, Martin Ritt, Alessandro Blasetti, Richard Fleischer.

Il suo contributo fu fondamentale per cinema, teatro, radio e televisione.

Dettagli e visita

Il percorso espositivo presenta documenti dal Fondo "Famiglie Benco e Gruber" della Biblioteca Civica A. Hortis e immagini dalla Fototeca dei Civici Musei di Storia ed Arte. Valorizza l'apporto di Anna Gruber, evidenziando il legame tra tradizione triestina e metodologie internazionali.

Ad ingresso libero, la mostra è visitabile tutti i giorni (29 agosto - 23 settembre 2026) presso la Sala U. Veruda di Palazzo Costanzi, Piazza Piccola 2 a Trieste. Orari: 10.00-13.00 e 17.00-20.00.