L'edizione 2026 del Festival Teatro nelle Corti, l'importante rassegna prevista dal 3 al 6 settembre tra Torino e Racconigi, è stata annullata. L'Associazione Teatro Europeo, ente organizzatore, ha comunicato la decisione a seguito del mancato ottenimento dei contributi richiesti a Fondazione Compagnia di San Paolo e Fondazione Crt. Il diniego della Compagnia di San Paolo ha preceduto la decisione negativa di Fondazione Crt, che aveva subordinato il proprio sostegno alla partecipazione della prima fondazione.

Il festival avrebbe dovuto segnare un rilancio con quattro giornate di spettacoli nelle residenze sabaude del Piemonte e a Torino.

Il progetto poneva enfasi sui linguaggi contemporanei e sull'impiego dell'intelligenza artificiale nello spettacolo dal vivo. Gli organizzatori hanno espresso rammarico per la sospensione, ringraziando istituzioni, compagnie teatrali e partner che avevano collaborato alla fase preparatoria.

Importanza e innovazione del Festival

Il Festival Teatro nelle Corti si era affermato come appuntamento rilevante nel panorama teatrale piemontese, promuovendo nuove forme espressive e sperimentazioni. L'evento valorizzava le residenze sabaude, patrimonio storico e architettonico e riconosciute dall'UNESCO, integrandole in un circuito di eccellenza per il teatro dal vivo. L'edizione annullata mirava a rafforzare l'integrazione di nuove tecnologie, come l'intelligenza artificiale, confermando la vocazione all'innovazione e all'apertura ai linguaggi del presente.

Nelle edizioni precedenti, la rassegna aveva animato cortili e sale storiche con spettacoli, incontri e laboratori, favorendo l'incontro tra compagnie emergenti e consolidate. L'interazione con il tessuto culturale di Torino e Racconigi aveva reso il festival un punto di riferimento per artisti e pubblico. La mancata disponibilità dei finanziamenti per il 2026 non solo impedisce la realizzazione del cartellone, ma compromette le prospettive di sviluppo e crescita future del festival e l'impegno dell'Associazione Teatro Europeo nella promozione del teatro contemporaneo e dell'innovazione tecnologica.