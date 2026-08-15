Il Cilento Fest – Cinema e Borghi, giunto alla quinta edizione, si terrà a Perito (Salerno) dal 18 al 21 agosto. L’inaugurazione vedrà l’anteprima nazionale del docufilm “Isola. Luoghi e miti di Alfonso Gatto”. Diretto da Marcello Napoli e scritto da Maurizio Fiume, il film omaggia il poeta e intellettuale salernitano Alfonso Gatto nel cinquantesimo anniversario della sua scomparsa (1976). Il documentario esplora l’immaginario poetico campano, focalizzandosi sulla raccolta d’esordio di Gatto, “Isola” (1932), che segnò il suo ingresso nell’ermetismo italiano.

La narrazione indaga la poesia come rifugio intimo.

Programma e protagonisti

Il festival propone quattro giorni di cinema, incontri e diverse attività culturali a ingresso gratuito. Diretto da Max De Francesco e organizzato da Iuppiter e I Disinvolti, il Cilento Fest accoglierà numerosi ospiti del mondo del cinema e della cultura. La direzione artistica e la conduzione delle serate sono affidate a professionisti.

Omaggi, proiezioni e riconoscimenti

La serata inaugurale proseguirà con un tributo a Ettore Scola, con la proiezione di “Una giornata particolare” e il cinetalk “Che strano chiamarsi Ettore”. Le giornate successive presenteranno diverse proiezioni e incontri tematici, tra cui “Tienimi presente” di Alberto Palmiero (Premio Cilento Fest Opera Prima).

Il maestro Franco Micalizzi, Premio Cilento Fest alla carriera 2026, proporrà un viaggio tra le sue colonne sonore. Il concorso “Cinema e Borghi” ha ricevuto oltre 120 opere, con un premio di 2.000 euro per il miglior film sui piccoli centri.

La serata conclusiva del 21 agosto proclamerà il vincitore del Gran Premio Cilento Fest – Cinema e Borghi 2026 e assegnerà altri riconoscimenti a imprenditori e promotori di progetti sociali e culturali. La cerimonia sarà impreziosita dalle esibizioni di Vera Dragone e Franco Micalizzi. Il festival offre anche varie iniziative culturali e un dopofestival “Cilento Fest by night” con dj set. Il Cilento Fest è supportato da Film Commission Campania, Ordine dei Giornalisti della Campania, Comune di Perito, Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni e Fondazione Carisal, oltre a sponsor e partner.