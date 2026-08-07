Il Planetario Osservatorio Astronomico di Anzi, situato nell’Appennino lucano in provincia di Potenza, ha ottenuto un significativo riconoscimento nazionale. Il progetto 'Astromia', festival italiano di divulgazione astronomica promosso dal Planetario e dalla cooperativa Einca Service, è stato selezionato tra i quattro finanziati dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) per la diffusione della cultura scientifica.

L’iniziativa dimostra come un piccolo comune della Basilicata possa trasformare il cielo in uno strumento di divulgazione, educazione e sviluppo territoriale.

Il Planetario di Anzi è divenuto un punto di riferimento per studenti, famiglie e appassionati, offrendo l'opportunità di osservare pianeti e costellazioni e di avvicinarsi all’astronomia. 'Astromia', giunto alla seconda edizione, mira a rendere la disciplina accessibile a tutti, unendo “astro” e “mia” per un patrimonio comune.

Innovazione e accessibilità

La seconda edizione del festival, avviata il 14 giugno, prevede oltre cinquanta appuntamenti in otto mesi. Oltre alle osservazioni con i telescopi, il Planetario di Anzi integra l’innovazione tecnologica. Con '3D Sky', i visitatori viaggiano virtualmente tra pianeti e galassie; un percorso in realtà aumentata esplora i pianeti. Il progetto 'Sky Touch', focalizzato sull’inclusività, offre un’esperienza multisensoriale per persone con disabilità visiva, rendendo l’astronomia accessibile a un pubblico più ampio.

Il programma unisce astronomia, arte, storia e nuove tecnologie. Include laboratori per bambini e famiglie, incontri con astronomi e ricercatori, workshop sulla comunicazione scientifica, serate di osservazione e percorsi sul legame delle antiche civiltà con il cielo. Due mostre arricchiscono l’offerta: una sulla storia delle missioni spaziali, tramite arte e fotografia, e un’altra che intreccia viaggiatori, mitologie e costellazioni con ricami e realtà aumentata.

Anzi, polo di riferimento per la divulgazione scientifica

Mariano Marcogiuseppe, presidente di Einca Service, ha dichiarato: “Essere tra i primi quattro progetti italiani dimostra che anche dai piccoli territori possono nascere esperienze di eccellenza nazionale”.

L’obiettivo del Planetario e dei suoi promotori è trasformare Anzi e la Basilicata in un punto di riferimento per la divulgazione scientifica, ponendo il cielo al centro di un percorso culturale e di sviluppo per cittadini, scuole, famiglie e nuove generazioni.

Questo riconoscimento del MUR si inserisce nella strategia del Ministero dell’Università e della Ricerca, volta a promuovere la diffusione della cultura scientifica tramite bandi e finanziamenti a sostegno di progetti innovativi nazionali. Il Planetario di Anzi emerge come un modello virtuoso, dimostrando come la scienza possa fungere da motore di crescita culturale e sociale anche nei centri più piccoli.