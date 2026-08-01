Il centro storico di Aosta si anima con la 57ª edizione della Foire d'Été, un evento che celebra l'artigianato tradizionale valdostano. Questa rinomata esposizione e mercato trasforma le vie cittadine in una vivace galleria a cielo aperto, accogliendo ben 400 artigiani. Essi espongono con orgoglio le loro creazioni uniche, offrendo a turisti e residenti una vasta gamma di oggetti realizzati con maestria. Le opere spaziano da intagli in legno a manufatti in ferro battuto, da raffinate lavorazioni in cuoio a pregiati tessuti. Ogni pezzo riflette la ricchezza delle tradizioni locali e la dedizione dei suoi creatori.

La manifestazione rappresenta un'occasione imperdibile per scoprire l'autenticità dell'artigianato valdostano e rimarrà aperta al pubblico fino alle 20.30 di questa sera.

L'eredità artigianale: tra tradizione e nuove espressioni

La Foire d'Été è affettuosamente riconosciuta come la sorella minore della millenaria Fiera di Sant'Orso, un appuntamento storico che si tiene ad Aosta ogni 30 e 31 gennaio. Nonostante la sua "giovane" età rispetto alla controparte invernale, questa versione estiva, giunta alla sua cinquantasettesima edizione, si è affermata come un polo d'attrazione significativo. Richiama un vasto numero di visitatori, attratti dalla qualità e dalla varietà dei manufatti esposti. Molte delle opere presentate nelle vie del centro sono frutto della passione e della maestria di hobbisti, che con la loro arte contribuiscono a mantenere vive le tradizioni locali.

Parallelamente, un'area dedicata agli artigiani professionisti trova spazio nel grande padiglione dell'Atelier des Métiers, allestito nella suggestiva piazza Chanoux. Qui, fino a domani sera, i visitatori possono ammirare e acquistare creazioni di alta fattura, esplorando tecniche più complesse e design innovativi che testimoniano l'evoluzione dell'artigianato valdostano.

Percorsi culturali e valorizzazione del patrimonio

L'offerta della Foire d'Été è arricchita da diverse iniziative collaterali, pensate per ampliare l'esperienza dei visitatori. Tra queste spicca il percorso di visita OrsOFF, un affascinante itinerario 'fuorifiera' che invita a esplorare Aosta da una prospettiva artistica e culturale unica.

Questo percorso conduce attraverso alcuni dei luoghi più significativi della città, dove sono esposte opere di artisti e artigiani provenienti sia dal panorama italiano che internazionale. L'iniziativa OrsOFF non solo integra l'esposizione principale, ma contribuisce attivamente a valorizzare il patrimonio culturale e artigianale del territorio. Coinvolgendo sia la comunità locale sia i numerosi turisti presenti nel capoluogo valdostano, l'evento rafforza il legame tra arte, tradizione e territorio, promuovendo Aosta come un centro dinamico di creatività e cultura.