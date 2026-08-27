L'Archivio di Stato di Napoli apre le sue porte al pubblico con un'iniziativa di visite guidate gratuite, offrendo l'opportunità di esplorare il ricco patrimonio documentario custodito nella sua storica sede di via del Grande Archivio. L'iniziativa, parte del progetto "Aperti per Voi", mira a valorizzare il patrimonio artistico e storico della città, rendendo accessibili documenti, pergamene e testimonianze di inestimabile valore.

Le visite sono pensate per un pubblico ampio, inclusi cittadini e turisti desiderosi di approfondire la storia e la cultura di Napoli.

I partecipanti potranno accedere a spazi solitamente non aperti al pubblico, scoprendo da vicino la storia di questa prestigiosa istituzione. L'Archivio di Stato di Napoli è uno dei principali poli archivistici italiani, con una vasta collezione di documenti che abbracciano diversi secoli di storia.

Un viaggio nel patrimonio storico e documentario

Il progetto "Aperti per Voi" prevede che le visite guidate siano condotte da personale altamente specializzato. Gli esperti illustreranno ai visitatori la storia dell'istituzione e il significato dei documenti conservati. Tra i materiali esposti figurano atti amministrativi, pergamene, mappe e documenti che narrano la storia politica, sociale ed economica di Napoli e dell'intero Mezzogiorno d'Italia.

Le visite includono l'ammirazione degli ambienti storici dell'Archivio, come le sale di lettura e i depositi documentari.

Questa iniziativa si inserisce in un più ampio programma volto alla valorizzazione del patrimonio culturale cittadino, con l'obiettivo di avvicinare un pubblico sempre più vasto alla conoscenza della storia locale e nazionale.

L'Archivio di Stato di Napoli: custode della memoria

L'Archivio di Stato di Napoli è un ente pubblico fondamentale, la cui missione è la conservazione, tutela e valorizzazione della documentazione prodotta sia dagli organi centrali e periferici dello Stato, sia da enti pubblici e privati. La struttura, situata nel centro storico partenopeo, custodisce milioni di documenti che tracciano la storia di Napoli dal Medioevo fino all'età contemporanea, rappresentando una memoria storica della regione.

Oltre alle visite guidate, l'Archivio offre servizi di consultazione, attività didattiche e progetti di divulgazione, finalizzati a rendere il patrimonio documentario fruibile al maggior numero possibile di persone. Le visite guidate gratuite rappresentano un'occasione per scoprire da vicino una delle più significative istituzioni culturali del territorio e per approfondire la conoscenza della storia cittadina attraverso fonti dirette e materiali originali.