Le sedi di Milano, Napoli, Torino e Vicenza delle Gallerie d’Italia saranno aperte gratuitamente al pubblico sabato 15 agosto per Ferragosto.

Michele Coppola, Executive Director Arte, Cultura e Beni Storici di Intesa Sanpaolo e direttore generale delle Gallerie d’Italia, afferma: “Rinnoviamo l’apertura straordinaria e gratuita a Ferragosto per evidenziare il valore sociale dell’impegno in arte e cultura. I progetti espositivi temporanei, la bellezza dei dipinti, delle sculture e delle fotografie in mostra, l’originalità e l’ampiezza dei temi affrontati sono motivazioni per scegliere le Gallerie d’Italia o per tornare a visitarle”.

Le mostre in programma

A Milano, le Gallerie d’Italia ospitano “Bellezza e Bruttezza”, curata da Chiara Rabbi Bernard con Bozar – Centre for Fine Arts Brussels, che confronta protagonisti del Rinascimento italiano e nord-europeo (Botticelli, Michelangelo, Tiziano). È inoltre visitabile “Arnaldo Pomodoro. Una vita. Le grandi opere delle Collezioni Intesa Sanpaolo e Fondazione Arnaldo Pomodoro”, a cura di Luca Massimo Barbero e Federico Giani.

A Napoli, le Gallerie d’Italia presentano “Obey: Power to the peaceful”, curata da Giuseppe Pizzuto e dedicata all’artista statunitense Shepard Fairey (Obey). Realizzata con Wunderkammern, l’esposizione si concentra sulla pace come scelta attiva e responsabilità collettiva.

A Torino, le Gallerie d’Italia propongono la mostra fotografica “Nick Brandt. The Day May Break. La luce alla fine del giorno”, curata da Arianna Rinaldo. Il progetto, circa sessanta opere in quattro capitoli, ritrae persone e animali colpiti da cambiamento climatico e degrado ambientale. Prosegue anche “Diana Markosian. Replaced”, curata da Brandei Estes, commissionata da Intesa Sanpaolo e presentata in anteprima assoluta.

A Vicenza, infine, le Gallerie d’Italia offrono la raccolta di pittura veneta del Settecento, un itinerario nell’ultima splendida stagione della Serenissima attraverso scene di vita quotidiana di Pietro Longhi e opere dei grandi vedutisti.

Dettagli sull'apertura gratuita

L’ingresso gratuito alle sedi di Milano, Napoli, Torino e Vicenza delle Gallerie d’Italia, sabato 15 agosto, permetterà di visitare mostre temporanee e collezioni permanenti.

L’iniziativa rientra in un più ampio programma di aperture gratuite, come le prime domeniche del mese. Per Ferragosto, aderiscono anche altri musei Intesa Sanpaolo, tra cui la Casa Museo Ivan Bruschi ad Arezzo e la Galleria di Palazzo degli Alberti a Prato.