Il 53° Festival internazionale del folclore “Terranostra” ad Apiro, in provincia di Macerata, ha celebrato un'edizione di straordinario successo, sfiorando il tutto esaurito con appena venti biglietti invenduti su duemila posti disponibili. Questo risultato eccezionale sottolinea l'ampio apprezzamento e la risonanza culturale che l'evento continua a riscuotere. Svoltasi presso l'ex pista di pattinaggio, la manifestazione ha offerto al pubblico un'immersione nelle ricche tradizioni popolari di diverse nazioni. Sul palco si sono alternati gruppi provenienti da Argentina, Colombia, Francia, Isola di Pasqua, Serbia e Ucraina, affiancati dall'entusiasmo del gruppo locale Urbanitas, creando un mosaico vibrante di danze, musiche e costumi.

Il culmine dell'evento è stato il tradizionale Galà del folclore, un momento attesissimo che ha visto tutti i gruppi esibirsi congiuntamente, regalando al pubblico uno spettacolo indimenticabile di armonia e diversità culturale. La serata si è conclusa, come da consuetudine, con un suggestivo spettacolo di fuochi d'artificio, offerti da Rodolfo Panatta, che ha illuminato il cielo di Apiro, sigillando la magia della celebrazione. Anche la festa paesana, che ha preceduto il Galà, ha registrato una notevole affluenza. Molti partecipanti hanno voluto esprimere vicinanza e solidarietà al gruppo colombiano, colpito dal recente e devastante terremoto, trasformando un momento di festa in un'occasione di profonda umanità e condivisione.

L'anima internazionale e la forza della collaborazione

La presenza di delegazioni artistiche da sei Paesi ha ribadito la vocazione internazionale del Festival “Terranostra”. Da oltre cinquant'anni, questa rassegna promuove attivamente l'incontro e il dialogo tra culture e tradizioni popolari, fungendo da ponte tra mondi diversi e celebrando la bellezza della diversità. Gli organizzatori hanno sottolineato l'importanza cruciale del contributo collettivo per la riuscita dell'evento, affermando: “Siamo forti grazie all'impegno di tutti; anche il più piccolo supporto è fondamentale per far sì che tutto si svolga nel migliore dei modi e l'evento abbia sempre più un'eco positiva”. Questa dichiarazione evidenzia come la passione e la dedizione di ogni individuo siano la linfa vitale che alimenta il successo e la crescita della manifestazione, garantendo che il suo messaggio di unità e celebrazione delle tradizioni raggiunga un pubblico sempre più vasto.

Un appuntamento fisso per il folclore nelle Marche

Il Festival “Terranostra” si conferma come uno degli appuntamenti estivi più attesi e significativi per la comunità di Apiro e per l'intera regione Marche. Ogni anno, l'evento attira un pubblico numeroso e appassionato, contribuendo alla valorizzazione e alla diffusione delle tradizioni culturali, locali e internazionali. Giunto alla sua 53ª edizione, il Festival ha consolidato la sua posizione come punto di riferimento imprescindibile per il folclore, a livello regionale e internazionale. Gli organizzatori hanno annunciato che il prossimo appuntamento è fissato per l'estate del 2027, mantenendo salda la sua filosofia originaria, un'idea semplice ma potente che da oltre mezzo secolo ne rappresenta l'anima: “le tradizioni sono diverse, ma la festa può essere una sola”. Questo motto incarna perfettamente lo spirito di unione e celebrazione che il Festival “Terranostra” continua a portare avanti con immutata passione e successo.