Prende il via questa sera, lunedì 3 agosto 2026, la prima edizione di “Arena dei Cedri”, la nuova e attesa kermesse musicale che animerà l'estate di Santa Maria del Cedro, nel Cosentino. L'evento, allestito strategicamente nei pressi del lungomare Giorgio Perlasca, si preannuncia come un appuntamento imperdibile, ospitando alcuni dei principali protagonisti della musica e dello spettacolo italiano.

L'inaugurazione è affidata alla voce inconfondibile di Giorgia, che con il suo “G Summer Tour” darà il via ufficiale alla rassegna. Il cartellone della manifestazione si presenta ricco e variegato, promettendo serate indimenticabili.

Tra gli artisti di punta, saliranno sul palco Luchè l'8 agosto, i Negramaro il 17 agosto, Geolier il 23 agosto e i leggendari Pooh il 27 agosto. L'offerta non si limita alla musica: il programma include anche un attesissimo spettacolo di Enrico Brignano il 19 agosto e l'energetico show “Kpop, Demon hunters & Soda pop” il 16 agosto. Si segnala inoltre che il concerto di Claudio Baglioni, inizialmente previsto, è stato rinviato alla prossima estate per motivi di salute che hanno interessato l'intero tour del cantautore romano.

L'Arena dei Cedri: un nuovo polo per gli eventi calabresi

L'Arena dei Cedri è stata installata in una posizione privilegiata, a pochi passi dalle acque cristalline del Mar Tirreno, proprio sul suggestivo lungomare Giorgio Perlasca di Santa Maria del Cedro.

Questa imponente struttura, progettata per accogliere migliaia di spettatori, rappresenta una novità assoluta e un punto di forza per la stagione estiva calabrese del 2026. L'iniziativa è promossa con impegno dal Comune di Santa Maria del Cedro, sotto la direzione artistica di Alfredo De Luca, con l'obiettivo ambizioso di offrire un calendario di appuntamenti di rilievo nazionale, capace di attrarre pubblico da ogni dove.

La realizzazione di questa importante kermesse è resa possibile grazie al cofinanziamento del Dipartimento Turismo della Regione Calabria, inserito nell'ambito dell'Avviso dedicato agli eventi di forte interesse turistico. Un contributo significativo all'organizzazione proviene anche dal GAL Riviera dei Cedri.

Questa sinergia mira a rafforzare l'attrattività turistica dell'intera Riviera dei Cedri e a promuovere la valorizzazione del territorio attraverso un'offerta culturale e di spettacolo di altissimo livello.

Visione strategica e impatto sul territorio

Il sindaco Ugo Vetere e l'amministrazione comunale hanno una visione chiara: trasformare l'Arena dei Cedri in un nuovo e strategico punto di riferimento per gli eventi estivi non solo in Calabria, ma nell'intero Mezzogiorno. Affacciata sul magnifico Mar Tirreno, la nuova arena si prepara ad accogliere un vasto pubblico, consolidandosi come uno dei simboli dell'estate calabrese 2026. L'ambizione è quella di contribuire in modo sostanziale alla crescita dell'offerta culturale e turistica dell'intera Riviera dei Cedri, proiettando la località in un circuito di eventi di grande risonanza.