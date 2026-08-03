Ariana Grande ha annunciato una pausa dalle attività lavorative e dalle apparizioni pubbliche al termine del suo attuale tour Eternal Sunshine, la cui conclusione è fissata a Londra per il 1° settembre. La popstar ha contestualmente ufficializzato la rinuncia al suo atteso debutto nel West End, cancellando la partecipazione al musical "Sunday in the Park with George", in programma per l’estate 2027 al Barbican Theatre di Londra. I produttori dello spettacolo hanno confermato la decisione, assicurando che la produzione proseguirà come previsto e che il nuovo cast sarà annunciato "a tempo debito".

Questa decisione giunge in un momento di crescente preoccupazione per la salute della cantante, intensificata dalla pressione dell’opinione pubblica e dalla costante attenzione sui social media. I produttori del musical hanno dichiarato: “Possiamo confermare che ha deciso di ritirarsi da Sunday in the Park with George”, aggiungendo che “sappiamo che non è stata certo una decisione facile, e l’ha presa con la nostra piena comprensione e il nostro sostegno”. Un rappresentante dell'artista ha evidenziato la sua necessità di allontanarsi dai riflettori per un periodo indefinito, motivata dai continui commenti pubblici sul suo benessere e sul suo aspetto fisico.

Il tour, le date finali e la pressione mediatica

Prima di questa pausa, Ariana Grande completerà il suo impegno con tre concerti a Chicago, previsti per il 3, il 5 e il 6 agosto, seguiti da dieci spettacoli finali a Londra tra il 15 agosto e il 1° settembre. Il tour Eternal Sunshine, pur essendo un punto saliente della sua carriera, è stato accompagnato da un intenso scrutinio pubblico. La recente pubblicazione del video musicale “Petal” ha ulteriormente alimentato l’attenzione sul suo aspetto fisico, con l’artista apparsa visibilmente dimagrita e bersaglio di numerosi commenti online. Il videoclip stesso affronta in modo diretto la pressione mediatica, includendo frasi come "non sei abbastanza bella", "non sei sexy", "dovresti rifarti" e "mi manchi com’eri prima".

La trentatreenne Ariana Grande avrebbe dovuto fare il suo debutto teatrale a Londra al fianco di Jonathan Bailey, suo collega nei film di successo “Wicked”, in un omaggio a Stephen Sondheim. La rinuncia è strettamente legata alla volontà, espressa dal suo team, di concludere il tour in serenità e con un buon stato di salute, rendendo necessaria una pausa dall’attenzione pubblica. Il suo rappresentante ha chiarito che la decisione mira a proteggere la salute mentale e fisica dell’artista, provata da anni di esposizione e commenti incessanti sulla sua persona.

Progetti futuri e impegni cinematografici

Sebbene la produzione teatrale di "Sunday in the Park with George" proseguirà senza di lei, la presenza di Ariana Grande sul grande schermo è confermata.

L'artista farà parte del cast del film “Ahora los Suegros son Ellos”, un nuovo capitolo della saga “Los Padres de Ella”, la cui uscita è prevista per il 25 novembre, al fianco di Ben Stiller e Robert De Niro. Questa scelta riflette la sua intenzione di limitare temporaneamente le apparizioni pubbliche e gli impegni nei settori musicale e teatrale, pur mantenendo la partecipazione a progetti selezionati.

Il Barbican Theatre di Londra, designato per ospitare il debutto teatrale di Ariana Grande nell’estate 2027, è un polo culturale di spicco nella capitale britannica. Edificato negli anni Ottanta, il Barbican è rinomato per la sua programmazione innovativa, accogliendo regolarmente grandi produzioni internazionali e spettacoli musicali e teatrali nei suoi 1.200 posti a sedere.

Il musical “Sunday in the Park with George”, da cui l'artista si è ritirata, è una delle opere più celebrate di Stephen Sondheim, ispirata all’opera pittorica di Georges Seurat e incentrata sui temi della creatività e della ricerca artistica.

La decisione di Ariana Grande si colloca in un panorama di crescente sensibilità verso la salute mentale degli artisti, spesso esposti a intense pressioni mediatiche e sociali. Attraverso questa pausa, la cantante intende ristabilire il proprio benessere, come dichiarato ufficialmente dal suo entourage, e ha ricevuto il pieno supporto dagli organizzatori delle sue attività internazionali.