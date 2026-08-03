Ariana Grande ha annunciato una pausa di un anno dalle attività pubbliche, che include la sospensione del suo tour e la cancellazione del suo atteso debutto nel West End. La decisione, comunicata ufficialmente dalla cantante, arriva in un periodo di intensa attenzione mediatica e segna un temporaneo allontanamento dalle scene. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle motivazioni specifiche della pausa, né su eventuali modifiche ad altri progetti artistici in programma, al di là dell'annullamento dell'impegno teatrale londinese.

Il successo discografico e lo scrutinio mediatico

L'ottavo album di Ariana Grande, "Petal", lanciato il 31 luglio, ha riscosso un successo trionfale. Il singolo "Hate that i made you love me" ha superato i 62,2 milioni di ascolti nelle prime ventiquattro ore, e il videoclip dell'album ha dominato le tendenze su YouTube. Nonostante questi risultati, l'attenzione pubblica si è spostata dalla musica all'aspetto fisico della cantante, oggetto di un acceso dibattito e di critiche per una percepita eccessiva magrezza. Numerosi commenti sui social media hanno espresso preoccupazione per la sua salute, e il silenzio del suo entourage ha alimentato ulteriori discussioni, creando il contesto per la decisione di un ritiro temporaneo.

Le ragioni della pausa e gli impegni annullati

Il portavoce di Ariana Grande ha chiarito che il "meritato riposo" dalla vita pubblica è una risposta al "costante e incessante scrutinio" sul suo fisico. Questa pausa comporta anche la rinuncia alla partecipazione al musical "Sunday in the Park with George", dove l'artista avrebbe dovuto recitare al fianco di Jonathan Bailey nell'estate del 2027. Lo spettacolo, previsto nel prestigioso West End londinese, proseguirà con un cast ancora da annunciare, mentre la cantante concluderà il suo "Eternal Sunshine Tour" il 1° settembre a Londra, prima di ritirarsi dalle esibizioni pubbliche.

Precedenti dichiarazioni e progetti futuri

Sebbene Ariana Grande non abbia rilasciato dichiarazioni personali recenti in merito alla sua pausa, in passato ha affrontato apertamente il tema del body shaming.

Ad aprile 2023, in un video su TikTok, aveva rivelato che il fisico spesso idealizzato dai media corrispondeva in realtà al periodo meno sano della sua vita, menzionando episodi di auto-medicazione legati a un difficile stato emotivo.

Nonostante l'allontanamento dalle scene musicali e teatrali, l'artista non si ritirerà completamente dal mondo dell'intrattenimento. Il 25 novembre, infatti, sarà nelle sale cinematografiche con la commedia "Now the In-Laws Are the In-Laws", terzo capitolo della saga iniziata con "The Parents". Nel film, Ariana Grande interpreterà una negoziatrice dell'FBI, recitando al fianco di star del calibro di Ben Stiller e Robert De Niro, confermando la sua presenza in altri ambiti del settore culturale internazionale.