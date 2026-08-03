La cantante Ariana Grande ha annunciato una pausa dalle attività pubbliche al termine del suo Eternal Sunshine Tour, la cui conclusione è prevista a Londra. La decisione, comunicata dal suo team e da un portavoce, è motivata dalla costante pressione mediatica e dalle continue critiche sul suo aspetto fisico, spingendola ad allontanarsi temporaneamente dalla scena.

L'Eternal Sunshine Tour e la pressione sull'immagine

L'Eternal Sunshine Tour di Ariana Grande proseguirà con le tappe di Chicago e Londra, dove sono in programma dieci concerti, con l’ultima esibizione fissata alla O2 Arena.

Durante questo periodo, la cantante ha affrontato un’intensa esposizione pubblica, accentuata dopo l’uscita del nuovo album "Petal" e la relativa campagna promozionale. Il videoclip del singolo di lancio ha generato numerosi commenti, molti focalizzati sull’aspetto fisico dell’artista, alimentando il dibattito sulla sua immagine.

La rinuncia al musical "Sunday in the Park with George"

Contestualmente all'annuncio della pausa, Ariana Grande ha deciso di non partecipare alla nuova produzione del musical "Sunday in the Park with George". Lo spettacolo, in programma al Barbican di Londra nel 2027, l'avrebbe vista protagonista al fianco di Jonathan Bailey, già suo collega nel film "Wicked". La produzione teatrale ha espresso piena comprensione e sostegno, confermando che lo spettacolo andrà comunque in scena e che il nome della nuova protagonista sarà comunicato in seguito.

Il portavoce dell’artista ha ribadito che Ariana Grande intende concludere il tour “nelle migliori condizioni fisiche e psicologiche”, evidenziando l’impegno richiesto da ogni spettacolo e la volontà di prendersi un periodo di riposo per tutelare il proprio benessere. Nonostante la pausa, la cantante ha recentemente partecipato a un progetto cinematografico, la cui uscita è prevista nei prossimi mesi. Resta da definire se parteciperà alla promozione.