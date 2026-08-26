Esce il 28 agosto in digitale e in rotazione radiofonica "Che bella vita", il nuovo singolo di Ariete che segna la sua prima collaborazione con Angelina Mango. Il brano, pubblicato da Bomba Dischi in licenza Warner Records Italy, è stato scritto a quattro mani dalle due cantautrici e prodotto da Golden Years. Questa uscita rappresenta un capitolo significativo nel percorso artistico di Ariete, evidenziando la sincerità e l’autenticità che da sempre caratterizzano la sua scrittura.

"Che bella vita" nasce dall’incontro tra le due giovani artiste e affronta il valore di quegli incontri fortuiti capaci di cambiare il corso della vita.

La canzone esplora la crescita personale e l’importanza di riconoscere e custodire le persone che ci fanno sentire a casa. Come ha dichiarato Ariete, “Certi incontri non capitano mai davvero per caso: c’è un senso in tutto questo e ho cercato di metterlo in questo brano, che racconta la scelta di essere amiche nonostante l’imprevedibilità delle cose”. L’artista ha aggiunto: “È una canzone che parla di crescita, di quanto sia importante saper sorridere e riconoscere che le giornate storte possono capitare. L’importante è ammetterlo, non lasciarsi abbattere e sapere di poter contare su qualcuno”.

Il significato profondo di "Che bella vita"

Il singolo, che vede Angelina Mango anche nel ruolo di autrice, pone al centro il tema dell’amicizia intesa come scelta consapevole, non come mera coincidenza.

Ariete e Mango narrano di una crescita attraverso esperienze condivise, sottolineando quanto sia fondamentale avere riferimenti stabili anche di fronte alle incertezze della vita. Il titolo stesso, "Che bella vita", emerge dopo un percorso di difficoltà superate, quando la fatica è stata riconosciuta e il suo peso può essere condiviso. La narrazione musicale mira a trasmettere l’idea che poter contare su qualcuno nei momenti ardui sia un privilegio, frutto di incontri autentici.

Un’atmosfera intima traspare dai versi anticipati sui social: “Quanto è piccola sta casa / me la ricordavo più grande… / e se è vero che l’amore viene spesso ma non aspetta / Io lo so che aspetterò te, e che almeno tu aspetterai me… / Spegni la musica perché ci / balliamo sui silenzi degli altri”.

Con questi versi, Ariete conferma uno stile fedele al vissuto personale e alle emozioni quotidiane, elementi distintivi anche della discografia di Angelina Mango.

Ariete: nuovo singolo e date del Club Tour 2026

In concomitanza con l’uscita di "Che bella vita", Ariete si prepara per il Club Tour 2026, una serie di sette appuntamenti dal vivo nei principali club italiani, previsti in autunno. Il tour prenderà il via il 7 novembre all’Atlantico di Roma, proseguirà il 19 novembre all’Alcatraz di Milano, il 21 novembre al Teatro Concordia di Torino, il 25 novembre all’Hall di Padova, l’1 dicembre al Viper Theatre di Firenze, il 10 dicembre alla Casa della Musica di Napoli, per concludersi l’11 dicembre al Palatour di Bitritto (BA).

Questa tournée offrirà al pubblico italiano una nuova opportunità di ascoltare Ariete dal vivo, in un contesto intimo e dedicato alla sua musica originale.

Il percorso artistico di Ariete, che negli ultimi tre anni ha mostrato una maturazione crescente, trova in questa collaborazione con Angelina Mango un momento di particolare rilievo. Il singolo "Che bella vita" si inserisce così come una tappa fondamentale nella sua discografia, rafforzando ulteriormente il dialogo musicale tra le nuove generazioni di cantautori italiani.