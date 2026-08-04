Dal 6 al 27 agosto, il Piemonte ospita Armonie Reali, rassegna concertistica di musica classica ideata dall’Associazione Sandro Fuga e realizzata con il Consorzio delle Residenze Reali Sabaude. Sotto la direzione artistica di Carlotta Fuga, l'iniziativa presenta quattro appuntamenti che celebrano l'incontro tra armonia musicale e il patrimonio storico-artistico delle Residenze Reali Sabaude.

Il programma si articola in quattro date: il 6 agosto alla Reggia di Venaria, il 13 agosto alla Palazzina di Caccia di Stupinigi, il 20 agosto al Castello del Valentino e il 27 agosto al Castello Ducale di Agliè.

Ogni concerto offre un percorso musicale che unisce la bellezza delle composizioni alla suggestione degli spazi storici, valorizzando architettura e memoria delle dimore sabaude.

Il calendario degli eventi e gli artisti

L'apertura di Armonie Reali è affidata al Duo Fuga (Carlotta e Giacomo Fuga), che il 6 agosto si esibiranno nella Sala di Diana della Reggia di Venaria con musiche di Dvořák, Brahms e Schubert. Il 13 agosto, la Palazzina di Caccia di Stupinigi accoglierà il liutista Massimo Marchese e il soprano Elena Bertuzzi. Il 20 agosto, al Castello del Valentino, si esibiranno la violoncellista Arianna Di Martino e il pianista Giacomo Fuga. L’evento conclusivo, il 27 agosto al Castello Ducale di Agliè, vedrà protagonisti il mezzosoprano Elisa Barbero, il baritono Kim Johan e il pianista Francesco De Giorgi.

Musica, storia e architettura nelle Residenze Sabaude

La rassegna, sostenuta da Fondazione Crt, Firgat e Unico, mira a offrire un'esperienza che intreccia musica, storia e architettura, valorizzando le Residenze Sabaude. Il Consorzio delle Residenze Reali Sabaude, partner dell'iniziativa, riunisce le principali dimore storiche del Piemonte (tra cui Reggia di Venaria, Palazzina di Caccia di Stupinigi, Castello del Valentino e Castello Ducale di Agliè). Il Consorzio promuove e valorizza questo patrimonio architettonico e artistico, riconosciuto come patrimonio mondiale dell’UNESCO e meta di numerosi visitatori ogni anno.