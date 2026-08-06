Valerio Mastandrea, attore e regista, firma il suo nuovo film intitolato “Armony”, in uscita nelle sale il 6 agosto 2026. La pellicola punta l’attenzione su una famiglia come tante, ma portatrice di una felicità diversa rispetto ai canoni tradizionali. “Armony” racconta il vissuto quotidiano, le piccole e grandi sfide di un nucleo familiare diverso ma profondamente unito: un tema molto presente nel lavoro di Mastandrea, che intende offrire spunti di riflessione sul significato di ‘normalità’ e sulle molteplici forme che può assumere la felicità familiare.

L’approccio scelto da Mastandrea è quello dell'osservazione sensibile, lontano dagli stereotipi e ricco di dettagli legati all’imperfezione umana, tramite cui i personaggi emergono nella loro autenticità. La narrazione si snoda tra gesti, errori, riconciliazioni e momenti di ironia, tracciando il ritratto di una quotidianità capace di rispecchiare un pubblico ampio. Il regista dichiara: “Volevo raccontare una famiglia in cui sia possibile riconoscersi, che sia al tempo stesso particolare e universale. Il senso di ‘diversità’ non è mai negativo: qui è una risorsa che rende la famiglia più autentica e felice”. Questa affermazione sottolinea l’intento di portare sugli schermi italiani una rappresentazione meno convenzionale, ma non per questo meno credibile né meno serena.

La realtà quotidiana come fonte d'ispirazione

“Armony” prende ispirazione da situazioni riconoscibili per lo spettatore, scegliendo di valorizzare i dettagli ordinari della vita familiare: le imperfezioni vengono trasformate in punti di forza narrativi, capaci di raccontare non la famiglia perfetta, ma quella più autentica. Mastandrea cura ogni aspetto della regia, dalla scelta degli attori alle ambientazioni, per restituire sullo schermo situazioni in cui ciascuno possa ritrovare una parte di sé. Gli equilibri tra i personaggi sono raccontati con delicatezza, senza forzare la mano su conflitti drammatici, ma privilegiando i piccoli accadimenti in grado di costruire, giorno dopo giorno, un senso di appartenenza e calore.

Pur non introducendo veri e propri “eroi”, la pellicola rende centrale il valore della diversità come elemento di arricchimento del vissuto familiare. Il regista conclude: “Non volevo giudicare nessuno, solo osservare cosa accade in una famiglia che non rientra nei parametri comuni, ma trova una propria ‘armonia’ fuori dalle convenzioni”.

Il percorso autoriale di Mastandrea e l'impegno sociale

Valerio Mastandrea, dopo anni da interprete in film che affrontano temi di impegno civile e sociale, conferma il proprio interesse per narrazioni capaci di riflettere la realtà contemporanea. Con “Armony”, Mastandrea prosegue un percorso già intrapreso da altri suoi lavori, che privilegiano il racconto di dinamiche familiari e soggettività diverse rispetto al modello tradizionale.

L’approccio regista-attore resta fedele alla cifra stilistica di Mastandrea: sobrietà, sguardo partecipe e attenzione sincera alle sfumature della società odierna.

L’annuncio del film segna un nuovo capitolo nella carriera autoriale dell’artista, impegnato a restituire sul grande schermo storie vicine al vissuto delle famiglie italiane. L’opera si inserisce nel filone di quei lavori che, senza giudizi né forzature, lasciano spazio all’umanità imperfetta e autentica, spesso poco rappresentata nei modelli più canonici. Il titolo “Armony” sarà dunque un’occasione di confronto e riflessione sulle trasformazioni in atto all’interno della società italiana, partendo proprio dal luogo più comune e allo stesso tempo più misterioso: la famiglia.