La Certosa di San Giacomo a Capri ospita, per la prima volta sull'isola che l'ha ispirata, la celebre opera "Veduta di Capri con il Monte Solaro". Realizzata nel 1792 dal pittore tedesco Jakob Philipp Hackert per Ferdinando IV di Borbone, questa importante gouache su carta giunge in prestito dalla Reggia di Caserta. L'opera è ora parte integrante del percorso espositivo della mostra "Il mito di Capri. A duecento anni dalla scoperta della Grotta Azzurra (1826-2026)", un'esposizione curata da Massimo Osanna e Luca Di Franco, visitabile dal pubblico fino al 18 ottobre.

Un'opera chiave per il paesaggio caprese

La "Veduta di Capri con il Monte Solaro" di Hackert si distingue come una delle prime e più importanti rappresentazioni moderne del paesaggio dell'isola. All'interno del ricco itinerario espositivo, il dipinto assume un ruolo di fondamentale importanza, ripercorrendo la profonda trasformazione di Capri. L'isola, da luogo inizialmente appartato e di difficile accesso nel Golfo di Napoli, è divenuta tra il Settecento e l'Ottocento una delle mete più celebrate e ambite nell'immaginario europeo. Il quadro di Hackert, riconosciuto come il "primo pittore di corte", segna un momento di svolta, rappresentando il passaggio dalla cultura vedutistica settecentesca a una successiva e più sentita interpretazione romantica del paesaggio caprese.

La collaborazione tra istituzioni culturali

Il prestito di questa prestigiosa opera è stato annunciato con soddisfazione da Antonio Tarasco, direttore generale ad interim della Reggia di Caserta. Tarasco ha evidenziato come la collaborazione con i Musei e Parchi Archeologici di Capri sia una "espressione tangibile dei principi della Convenzione di Faro", sottolineando l'importanza di "valorizzare il patrimonio come legame vivo tra comunità, territori e storie". A sua volta, Luca Di Franco, direttore dei Musei e Parchi Archeologici di Capri, ha rimarcato che il prestito concesso dalla Reggia di Caserta rappresenta "un segno concreto di collaborazione tra gli istituti del Ministero della Cultura", testimoniando in modo eloquente come la condivisione del patrimonio possa effettivamente generare nuovi e stimolanti percorsi di conoscenza e valorizzazione culturale.

"Il mito di Capri": un viaggio nella storia dell'isola

La Certosa di San Giacomo, storico e suggestivo complesso monumentale di Capri, è la sede prescelta per questa significativa mostra. L'esposizione celebra i duecento anni dalla scoperta della Grotta Azzurra, un evento che ha giocato un ruolo cruciale nel consolidare e diffondere il mito moderno dell'isola a livello internazionale. Il percorso espositivo offre una ricostruzione dettagliata di questa stagione storica, attraverso una ricca selezione di dipinti, disegni, libri, reperti archeologici e testimonianze d'epoca. Questo itinerario documenta la progressiva affermazione di Capri come luogo d'elezione per artisti e viaggiatori. L'arrivo della "Veduta di Capri con il Monte Solaro" si inserisce armonicamente in questo contesto narrativo, offrendo al pubblico l'opportunità unica di ammirare un'opera che ha contribuito in maniera determinante a plasmare l'immagine dell'isola nell'immaginario collettivo europeo.